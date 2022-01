Švédská zbraň: tvrdohlavé sestry. Osm let se nevídaly, teď ujíždí všem

Rychlost běhu Markéty Davidové byla v uplynulé části sezony velkým tématem českého biatlonu. Ať už jste se bavili s kýmkoliv, vždy v jeho řeči zaznělo něco v tomto smyslu: Před měsícem ji Elvira Öbergová ujížděla o dvacet sekund, teď to bylo třeba i jen o tři. Ze švédské závodnice se tedy stala jakási měrná jednotka jednoho z klíčových ukazatelů v biatlonu.

ELVIRA ÖBERGOVÁ Narozena: 26. února 1999 (22 let), Kiruna, Švédsko

Výška/váha: 176 cm/68 kg

Debut v SP: 2019

Nejlepší výsledky: 1. místo na MSJ 2018 (vytrvalostní závod, sprint, štafeta), 3. místo na MSJ 2017 (vytrvalostní závod), 3. místo na MSJ 2019 (štafeta), 1. místo v závodech SP 2021/22 (štafeta, stíhací závod, závod s hromadným startem, sprint) HANNA ÖBERGOVÁ Narozena: 2. listopadu 1995 (26 let), Kiruna, Švédsko

Výška/váha: 178 cm/65 kg

Debut v SP: 2016

Nejlepší výsledky: 1. místo na ZOH 2018 (vytrvalostní závod), 2. místo na ZOH 2018 (štafeta), 1. místo na MS 2019 (vytrvalostní závod), 2. místo na MS (2019 – štafeta, 2021 - vytrvalostní závod), 3. místo na MS (2019 – smíšená štafeta jednotlivců, 2020 – závod s hromadným startem, 2021 – smíšená štafeta, smíšená štafeta jednotlivců), 1. místo na MSJ 2016 (sprint, stíhací závod), 2. místo na MSJ 2016 (štafeta)

Mladší ze sesterského dua Öbergových Elvira na konci února oslaví teprve třiadvacet let. Už nyní však je závodnicí, na kterou si ostatní dávají zatraceně pozor. I když jak si hlídat někoho, kdo je ve většině závodů před vámi a vy byste museli vyplivnout duši, abyste jej dostihli? Ano, přesně tak to je s během této slečny v žluto-modré kombinéze.

Zcela po právu této raketě patří první příčka v tabulce rychlosti běhu. Je ale neuvěřitelné, s jakým náskokem. V porovnání s průměrem celého startovního pole se její časy pohybují 6,1 procenta nad tímto ukazatelem, tedy o tolik procent je rychlejší. Ostatně rychlá svalová vlákna mají zřejmě Öbergovi v rodině, její starší sestře Hanně patří v této tabulce v probíhající sezoně třetí příčka (-4,7 %).

Posuňme se však od striktních čísel k něčemu osobnějšímu. Před čtyřmi roky, když brala Hanna zlato na Hrách v Pchjongčchangu, k ní mladší sestřička, která ještě ani neokusila chuť závodů Světového poháru, vzhlížela s obdivem. A šla v jejích stopách: stejná sportovní střední škola, stejný sport i úspěchy v juniorských soutěžích.

„Ještě v době, kdy jsem ani nebyla juniorka a Hanna už předváděla skvělé výkony na mezinárodním poli, říkala jsem si: Wow, ono je to možné. Chodila jsem na stejnou střední školu, měla jsem stejné trenéry. A když pak ségra vítězila ve Světovém poháru a na olympiádě, byla pro mě velkou inspirací. Fungovalo to u mě tak, že když to dokáže ona, já taky,“ přiznala Elvira v rozhovoru pro webové stránky Mezinárodní biatlonové unie.

V momentu, kdy se dostala do švédské ženské reprezentace, začala se posouvat ještě víc. Pro obě sestry je navíc i velkým rodinným přínosem, že trénují společně. „Čtyři roky jsem byla pryč z domova na střední škole já, hned po mně zase Elvira, takže osm let jsme se moc nevídaly. Teď jsme spolu prakticky pořád a jsme si zase bližší,“ pochvalovala si Hanna.

Starší ze sesterského dua také popsala, jak je to u nich se vzájemným posouváním. „Jsem starší, takže jsem já jako první lyžovala, dělala biatlon a ona to okoukávala a učila se ode mě. Teď už se dostala na takovou úroveň, že doufám, že si zase vezmu zpět něco já od ní,“ usmála se kudrnatá brunetka.

A jak jsou jiné vzhledově - Elvira nosí blonďatý melír - jsou trochu rozdílné i povahově a co do zájmů. Zde hraje značnou roli věkový rozdíl. Tak například starší Hanna si nikdy nezapomene na závody zabalit podložku na jógu, zatímco Elvira si vždy ohlídá, aby měla mobilní telefon.

„Protože tam mám všechno; Netflix, celý můj život,“ rozesmála se slečna, která se ve švédském týmu prezentuje jako zástupkyně snapchatové generace.

Podle Hanny mají však společnou vlastnost: „Obě jsme dost tvrdohlavé.“ Kdyby měly jedna druhou charakterizovat, shodují se na tom, že jsou ambiciózní.

Hanna je podle Elviry pečlivá, Elvira zase vytrvalá a velmi sebevědomá.

Podle úspěšného českého reprezentanta Ondřeje Moravce je momentálně nejrychlejší žena startovního pole také velký bojovník. „Osobně se s ní neznám, ale možná dokáže víc než její starší sestra. Ukazuje nám, že udělala ohromný kus práce. Co je u ní neuvěřitelné, v jakém tempu a co v těchto letech vydrží,“ žasne Moravec. „Těžko říct, jak hodně trénuje, ale to, co má v sobě, je něco extra, to moc lidí nemá. Jednak je to motor, fyzický fond, ale i ohromná vůle, nevím, jak to říct… prostě se neuvěřitelným způsobem trestat. To u ženských není úplně běžné.“

Brzy uvidíme, zda se starší sestře dokáže vyrovnat v počtu olympijských medailí.