Moravec: Malý glóbus pro Markétu je super. Do dvou tří let může mít i velký

Markéta Davidová má malý křišťálový glóbus. Jaké je vaše první rychlé hodnocení toho, co dokázala?

„Bylo to od ní skvěle zvládnuté. Dva poslední dlouhé závody vyhrála, teď sice šestá…Sice říkala, že o tom moc nepřemýšlí, ale na poslední stojce se to asi v hlavě někde vzadu objevilo. Dneska možná nebude úplně stoprocentně spokojená. Ale je to mistryně světa, potom šla do žlutého, teď udržela červený trikot, má k tomu glóbus a ještě číslo na příští rok. Takže to je super, není k tomu moc co dodávat.“

Před tímto závodem to bylo 50 na 50, zda glóbus získá. Věřil jste jí?

„Vzhledem k tomu, že druhá byla Lisa Theresa Hauserová, která taky střílí výborně, tak to asi fakt bylo pade na pade. Ale věřil jsem, že to Markéta dá. Anterselva je její asi nejoblíbenější středisko, daří se jí tam. Takže to rozhodně bylo v jejích silách. Do půlky závodu to vypadalo super. Ona to možná nevěděla, ale její přímé konkurentky to měly v tu dobu dost pokažené. Nakonec jí to vyšlo a to se počítá.“

Určitě už jste jí posílal nějakou gratulaci. Můžete prozradit, co jste jí psal?

„Jen jsem jí gratuloval, nic speciálního.“

Jak je na tom podle vás teď běžecky?

„Řekl bych, že se to pomalu zlepšuje. Ještě ji čekají dva závody, tak uvidíme dál. Program má teď celkem našlápnutý, vypadá to, že nehodlají vynechávat některý ze závodů, takže se asi cítí dobře. Ale nemluvil jsem s ní, takže to nevím určitě. Za mě by bylo ideální vynechat štafetu a jet až v neděli, ale nevím, jestli se o tom nějak bavili.“

Jak hodnotíte její střelecké výkony?

„Střílí, jak já tomu říkám, dvacítkovou střelbou. Je vidět, že ví, co chce. Ta dvojka na poslední položce teď úplně nekoresponduje s tím vším, co doteď zvládala, ale jinak v dlouhých střílela výborně. Je vidět, že tak nějak zraje. Úplně bych netipoval, že v pětadvaceti letech budou patnáctky (vytrvalostní závody) její nejoblíbenější. Samozřejmě nechci mluvit za ni, každopádně výsledky tam má super. Takže nezbývá než jí pogratulovat, rozhodně jsem jí to přál.“

Co si máme představit pod vaším pojmem ‚dvacítková střelba‘?

„Je to myšleno tak, že v závodech na dvacet ran všichni střílí opatrněji. Nebo ne úplně všichni, ale spousta lidí si rozmyslí, jestli ránu odložit nebo ne, je to vypracované. Ve sprintu nebo v kontaktních závodech je vidět, že lidi kolikrát hodně riskují. To se tady neděje. Teď jsme viděli, že Dorothea Wiererová střílela poměrně svižně, i některé Francouzky, ale jinak to bylo víc opatrné. Je zkrátka potřeba střílet trochu i hlavou, s rozvahou. Ale Makula držela své časy, bylo to pořád kolem 30 sekund na položku. Myslím, že je to pro ni do jisté míry i uklidnění, že ví, že ty holky trochu zpomalí, tím pádem se to pro ni vyrovná. A když bude mít dobrou střelbu a přidá k tomu i svůj standardní běh, tak se tam s tím dá vykouzlit ledasco.“

Teď to sice nebyla čistá střelba, chybovala celkem třikrát, ale vidíte u ní posun třeba i oproti výkonu loni na MS, kde získala v ‚individuálu‘ titul?

„Ve střelbě minimálně pět vteřin ubrala. U vícepoložkových závodů je vidět, že je na to koncentrovaná a ví, co tam dělá nebo co chce. Samozřejmě teď tam byla ta dvojka na poslední položce, ale v globálu je to u ní takhle. Vidím tam u ní v těchto závodech reálně velkou šanci i směrem k olympiádě. Samozřejmě ve sprintu se na to extra tlačí a ona sama tam nemá jistotu, protože ví, že jí pár vteřin na položce chybí. Ale říká se, že tam bude velký vítr, takže ostatní taky třeba zpomalí. To všechno se uvidí až na místě.“

Zažil jste většinou přímo na místě, když glóby slavila Gábina Soukalová. Jaké je teď sledovat další úspěch české biatlonistky na dálku?

„Viděl jsem závěr a pak už jsem se šel oblékat na procházku s dětmi, takže jsem to nedokoukal až do úplného závěru. Ale říkal jsem to už i loni, když Makula vyhrála na MS, že to pro mě byl po dlouhé době super impulz. Je to příjemné, když člověk může jít na vyhlášení. I když ví, že to nebyl on, ale že člověk ze stejného týmu dokázal věc, která není jednoduchá a moc lidem se to nepovede. Je to fajn.“

Je rozdíl mezi medailí z MS a glóbem?

„Mně se to těžko hodnotí, protože v mé době byli tak dominantní závodníci, jako Fourcade nebo Johannes Thingnes Bö, že nikdo jiný o tom skoro nemohl přemýšlet. Takže já jsem o glóbech nikdy neuvažoval, u mě převažovalo to uspět na MS nebo na ZOH. Samozřejmě glóbus vypovídá o stabilních výsledcích, velice dobrých. Je to vizitka závodníka, který má dlouhodobou výkonnost.“

I když je to, aniž bych to chtěla jakkoliv snižovat, po dvou závodech?

(smích) „Tady tím, že se tam nepočítá olympiáda, to není až tak, ale taky nemůže jeden závod vyhrát a druhý totálně zkazit. A u Markéty je to, jak už jsem říkal… Vyhrála na MS, pak v Östersundu a teď byla šestá, to je pořád super.“

Může dokázat stejné věci jako Gabriela Soukalová?

„Myslím, že může. Můj názor je, že pokud u toho vydrží, může do dvou tří let vyhrát celkově SP. I když je to letos běžecky možná trošku pomalejší než loni, tak střelba se hýbe správným směrem. Je to v jejích silách.“