Sníh? Nedostatkový! Biatlonisté ho na severu hledali těžko. Poprvé závodili

Máte sníh? A mohla bych ho vidět? Fotografii paní Jechové z legendární komedie Kulový blesk s tímto komentářem dali na svůj Twitter čeští biatlonisté. S tím, že takto nějak vypadaly poslední dny sportovního ředitele Ondřeje Rybáře.

Český tým už v pátek 4. listopadu odletěl na sever, ale v tu chvíli ještě nebylo úplně jasné, kde přesně budou trénovat. Třeba Markéta Davidová dala na sociální sítě příspěvek z letiště s tím, že se vydávají hledat sníh.

Může to znít banálně, ale v současné situaci, kdy se s nedostatkem sněhu v Evropě potýká celý lyžařský svět, je to pár týdnů před startem nové sezony velký problém.

Původně měli Davidová a spol. být v norském Sjusjøenu, ale tam už kouč žen Egil Gjelland hlásil předem, že sníh není. A tak museli najít náhradní variantu. Tou byl nakonec, také v Norsku, Trysil.

„Dá se říct, že tu pořád prší. A sníh ubývá. Máme strach, aby vydržel. Zatím to ještě pořád jde a tréninky pokračují podle plánu,“ hlásil asistent trenéra žen Jiří Holubec v polovině týdne pro oficiální stránky Českého biatlonového svazu.

V sobotu přejeli do dvě hodiny vzdáleného švédského Idre Fjäll, kde si zazávodili proti domácí reprezentaci a Francouzům. Kvůli špatným podmínkám v Trysilu se ale servisní tým s kvalitnějším materiálem vydal na testování jinam.

„Náš servisní tým odjel testovat do Beitostølenu, kde napadl sníh a jsou tam lepší podmínky, takže nebudeme mít ve Švédsku k dispozici ten nejlepší materiál. Půjde tedy především o porovnání našich závodníků mezi sebou,“ upřesnil ještě před závody Rybář.

Ani tak si Češi ve zkráceném vytrvalostním závodu nevedli úplně zle. Jakub Štvrtecký skončil čtvrtý, hned za ním dojel Michal Krčmář. Z žen byla nejlepší Markéta Davidová na deváté příčce.

Štvrtecký pro svazový web okomentoval práci nového servisního týmu, který na tuto sezonu výrazně posílil.

„Lyže jsme možná ještě neměli nejlepší, co Benni (Benjamin Eder) umí, ale jelo to fakt moc hezky! Jel jsem celý závod za Fabianem Claudem a až podezřele málo se mi vzdaloval, takže lyže byly fakt dobré.“

Davidové patřil v závodu šestý nejrychlejší běžecký čas, jen poslední střelecká položka se jí tolik nevydařila (0+1+1+2). „Pokud to beru jako závod na rozjetí, tak jsem spokojená. Snad to ještě nebylo to nejlepší, co umíme. Jsem ráda, že jsem práci na střelnici udělala stejně jako v tréninku, jen by to mohlo víc padat. U většiny ran vím, kde byla chyba, což je dobře. Ale samozřejmě za čtyři je moc.“

Sezona Světového poháru startuje 29. listopadu v Kontiolahti.