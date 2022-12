Davidová a lyže? Je spokojená. Manžel konkurentky pomáhá Čechům

PŘÍMO Z HOCHFILZENU | Minulá sezona a lyže českých biatlonistů? Častěji spíš stesky než pochvala. To by se ale mělo změnit! Kvůli tomu přišli do servisního týmu dva noví odborníci. Jedním z nich je specialista na broušení lyží Benjamin Eder (42). V jeho případě je perličkou, že je manželem Finské závodnice Mari Ederové. Ta s tím ale prý problém nemá. „Když udělám dobré lyže Markétě, bude šťastná, že jsem měl podíl na jejím úspěchu, i když sama bude poražená. Takže nemůžu prohrát,“ usmál se.

Při čtvrtečním sprintu žen to bude další zkouška. Test, jak si umí nový servisní tým českých biatlonistů poradit s různými podmínkami. Ve finském Kontiolahti obstáli, po stíhacím závodu Markéta Davidová chválila: „Z kopce dolů jsem měla jedny z nejlepších lyží, to bylo super.“

Podíl na tom měl jeden z hlavních servismanů a nováčků v týmu Benjamin Eder. Ten spolu s Norem Olem Bjornem Tretterudem přišel právě proto, aby měli čeští biatlonisté co nejlepší podmínky ve všech ohledech.

„V Kontiolahti byla Markéta spokojená, že měla konkurenceschopné lyže. Budeme pokračovat v takové práci a doufat v dobrou sezonu,“ poznamenal k tomu Eder.

Pro dvaačtyřicetiletého specialistu na struktury lyží jde o třetí štaci u některého z týmů. Nejprve to byli Rakušané, poté pomohl k vzestupu Bělorusům. „Mým hlavním úkolem byl výběr lyží a jejich broušení. To je to, co umím nejlépe,“ hlásil Eder před nástupem k Čechům.

O to se snaží i nyní. Jde prý ale o dlouhodobější záležitost. „Po prvních závodech jsme byli spokojení, jen v některých závodech jsme si ještě nebyli jistí, jak si stojíme. Ale podle analýz, které máme k dispozici, jsou některé páry, které jsou opravdu jisté. Ale víc budeme moci říct až za nějaké tři týdny,“ řekl Eder, který je sám bývalým biatlonistou.

Než se dostal do terénu jako servisman, pracoval u jednoho z výrobců lyží, kde se toho hodně naučil. Právě pro tyto své znalosti je nyní tak ceněný. U Čechů je nyní členem poměrně mladého týmu.

„Přináším nějaké své znalosti. Nevím, jestli je to vždy dobré nebo špatné, ale chci pracovat dobře, hledat správné cesty. Myslím, že je vždycky dobré, když jsou v týmu noví, hlavně mladí lidé. Protože když něco děláte dlouho, můžete v tom už trochu uvíznout. Takže se můžu něco naučit i od člověka, který nemá tolik zkušeností, protože jeho pohled může být jiný,“ vysvětlil Rakušan.

Když je řeč o učení, co on a čeština? „Nejsem si jistý, jestli tady můžu říct slova, která umím. Na začátku se vždy učíte sprostá slova. Ale umím třeba i pivo,“ smál se. Jinak je hlavním jazykem v českém kamionu angličtina.

Až ve čtvrtek vyrazí české závodnice do sprintu, bude mít za sebou Eder se svými kolegy už několikahodinovou práci. „Většinou začínáme šest hodin před závodem. Nejprve máme přípravu a potom alespoň tři hodiny před startem musíme začít s testováním lyží. Takže máme čtyři stálé lidi, včetně mě, kteří testují lyže, pomáhají nám potom i trenéři. Po závodech pak musíme lyže zase vyčistit. Práce nám tak zabere někdy i víc než 12 hodin,“ popsal muž, který má ze svých závodních let zkušenosti i se závody v Česku, konkrétně v Jablonci nad Nisou.

„Ano, tam jsem tehdy vyhrál. To byla sezona 1998/99, to už je hodně dávno. To byl závod, kde jsem vyhrál s největším počtem chyb (pět).“

Aby mohl na práci u Čechů kývnout, bylo nutné, aby s tím souhlasila i jeho manželka, kterou je finská reprezentantka Mari Ederová, dřív Laukkanenová.

„Je moc hodná manželka, takže to nebyl problém. Ona by nikdy proti tomu nebyla. A teď je to naopak pěkné i pro mě, že pracuji dál na biatlonovém okruhu. Díky tomu můžeme být i víc spolu. Třeba v Kontiolahti i teď v Hochfilzenu bydlíme spolu,“ přiblížil atmosféru doma. Mimochodem to pravé doma je pro oba v Rakousku nedaleko Salzburgu, kde mají obchod se sportovním vybavením.

Co by ale nastalo, kdyby i díky jeho dobré práci na lyžích Davidová porazila jeho manželku? „Určitě by nebyla naštvaná. Říkala by si, že je to dobře, že jsem na tom měl podíl. Takže nemohu prohrát, buď bude šťastná Mari, nebo Markéta.“

Hochfilzen, kde ve čtvrtek odstartuje ve 14.10 druhý díl Světového poháru, není pro servismany zrovna jednoduchou destinací. Jak prozradila Eva Puskarčíková ve videu pro iSport.cz, hlavně v dopoledních závodech se trať dělí na dvě části, kde jedna je ve stínu a druhá na slunci. Na každé jsou tak jiné podmínky.

„Je to tak. Ale ve čtvrtek to až taková výzva nebude, protože čas startu je kolem druhé, takže celá trať bude na slunci. Dopoledne to bude složitější. Je to specifikum tady a v Novém Městě na Moravě. Ale musíme si s tím poradit,“ prohlásil Eder.

