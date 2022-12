Soukalová o biatlonu: Po konci jsem ho nechtěla vidět. Dcerku baví, nechápu

Kompletní medailová sbírka z mistrovství světa v Hochfilzenu. Kdo by na toto místo neměl dobré vzpomínky? Jenže vztah Gabriely Soukalové k aktuálnímu dějišti Světového poháru se vyvíjel trochu déle. „Hochfilzen jsem dlouho neměla ráda,“ vzpomínala v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Jak to má někdejší celková vítězka SP nyní se vztahem k biatlonu?

Zasněžené hory bude vždy milovat. I proto bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová v posledních týdnech dává na sociální sítě příspěvky z procházek zimní krajinou nebo i tréninku na běžkách. „Na ně se ráda vracím. Jedu, nemusím ani nic dělat a ten pohyb mi přináší takovou radost, že mám v tu chvíli pocit, že svítím,“ rozplývala se. Ráda ale sleduje i přenosy z biatlonu, na jejichž základě třeba smekla před Markétou Davidou a jejím zrychlením střelby.

Máme tady závody v Hochfilzenu. Jaké na něj máte vzpomínky? Pojí se hlavně s vítězným tažením na MS 2017, kde jste získala zlato, stříbro i bronz?

„Na Hochfilzen mám většinou hezké vzpomínky, i když teď s odstupem času hodnotím, že to bylo místo, které mě hodně naučilo. Startovala jsem tam první Světový pohár, kde jsem ale byla asi pátá od konce. V životě jsem nezažila větší chumelenici, než to, co jsem měla, když jsem startovala. Stejně tak samozřejmě se mnou minimálně polovina startovního pole. Byl to takový sněhopád, že jsem skoro ani netrefila do cíle. Takže to tam bylo dost zajímavé. Nepamatuji si vůbec, kolik terčů jsem trefila (tři chyby – pozn. red.), ale vím, že to byl fakt kuriózní závod v tomhle směru.“

A další, co si u tohoto místa vybavíte?

„Když jsem závodila, dlouho jsem Hochfilzen neměla ráda. Trať se mi zdála z hlediska mé konstituce a toho, na co jsem byla zvyklá, do určité doby rovinatá. Moc dobře se mi tam nezávodilo. Ale časem se to změnilo, protože jsem si do tohoto místa dávala hodně i tréninky ve volném čase, kde jsem se snažila, na té pro mě nejtěžší trati, toho co nejvíc naučit.“

Kdy přišel zlom?

„Přešlo to až v to, že jsem se s tratí skamarádila a měla jsem ji ráda natolik, že jsem poslední rok byla přesvědčená o tom, že až tam bude mistrovství světa, vyhraju. No a to se potom povedlo. Vítězství na šampionátu pro mě byl asi druhý nejdůležitější závod v životě. Pasuju to ještě před olympiádu a je to hned