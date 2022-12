Přišla nová generace, culí se Simonová a chválí Davidovou. Zlepšila střelbu

Jedna má 26 let už od října, druhá oslaví stejné narozeniny v lednu.

Julia Simonová a Markéta Davidová o sobě moc dobře vědí. Na biatlonových závodech se potkávají už od juniorských let. A minulý týden v rakouském Hochfilzenu se hned dvakrát setkaly na stupních vítězek.

„Jsme stejně staré, spolu to táhneme docela dlouho od juniorských let a vždycky jsme se bavily, nemáme spolu vůbec žádný problém. Pokaždé prohodíme pár slov, je to pohodářka,“ pronesla česká biatlonová jednička o své francouzské kolegyni.

Také Simonová vnímá Češku podobně a po stíhacím závodu minulou sobotu si tak náramně užila stupně vítězů. Nejen proto, že sama slavila výhru. „Je to pro nás speciální pódium, protože s Ingrid (Tandrevoldovou, 2. místo) a Markétou jsem spolu od juniorských let. Je to pěkné a jsem hrozně ráda, že v cíli byly tyto holky za mnou. Je bláznivé vidět, jak jsme se od juniorek posunuly a je to opravdu pěkné,“ řekla.

Pro svou českou soupeřku našla jen slova chvály. „Markéta je na trati velmi rychlá. A letos výrazně zrychlila i na střelnici,“ všimla si Simonová.

Podobně dobře je na tom ale i ona. „Vypadá to, že v budoucnu nás čekají zajímavé bitvy,“ uculila se sympatická brunetka.

Zatímco starší závodnice si po minulé sezoně s vrcholem na olympijských hrách v Pekingu dávají mateřskou pauzu nebo kvůli zdravotním potížím nenastoupí, dostává velký prostor nová generace. A vypadá to na silné ročníky. Jen si vezměte už dnes známá jména, jako jsou právě ta Simonové či Davidové, ale také třeba Liza Vittozziová, Elvira Öbergová nebo už zmíněná Tandrevoldová.

„Je to fajn, že přichází nová generace,“ přitakala Simonová.

Davidovou chválila za výrazné zrychlení střelby, ale i ona sama na střelnici zaznamenala velký posun. „Byl to běh na dlouhou trať. Poslední dva roky jsme na tom hodně pracovali a teď je to lepší. Ale byla to opravdu dlouhá cesta, abych střílela tak, jak se mi to daří teď. Jsem za to opravdu ráda. Jsme teprve na začátku sezony, je to bláznivé, hlavně pak v ležce, protože je to perfektní statistika. I díky tomu, že mám teď dobrou ležku, můžu dosahovat dobrých výsledků. Letos je to zatím pěkné, takže musím dál makat, zůstat soustředěná a sebevědomá do dalších závodů,“ pochvalovala si aktuálně vedoucí žena SP.

V pátečním sprintu si sice statistiku vestoje lehce pohoršila, když na ní dvakrát chybovala. Ale vleže byla opět neomylná a drží si tak neuvěřitelnou úspěšnost 100 procent!

I díky tomu i po 15. příčce ze sprintu na domácí půdě v Annecy - Le Grand Bornand stále obléká žlutý dres. O velkém glóbu na konci sezony prý ale neuvažuje.

„Sezona je opravdu dlouhá, navíc to zatím ani nebyl můj cíl. Ale ano, teď jsem ve žlutém čísle a je to moc hezké. Je to také hodně tlaku, takže se musím vyrovnat s tím závodit v takové presu. Ale myslím, že je to dobré pro mou kariéru do budoucna. Takže mě to moc těší, je to cool. A třeba v dalších letech…“

Teď má za sebou první závod v bouřlivé domácí atmosféře, která na vás dýchne i přes televizní obrazovku. „Doma je to vždy bláznivé, chodí tam spousta kamarádů. Je to perfektní moment pro francouzský tým, pro nás závodníky. Samozřejmě je to spojené s větším tlakem, protože tam bude spousta lidí, nejen fanoušků, ale i sponzorů a podobně. Ale je pro mě privilegium moci závodit doma,“ pochvalovala si.

Co pak fanouškům popřála? „Aby si hlavně tuto velkou party užili.“

Julia Simonová

Narozena: 9. října 1996 (26 let) v Albertville, Francie

Výška a váha: 170 cm/62 kg

Sport: biatlon

Debut v SP: 2017

Letošní výsledky (individuální):

Vytrvalostní závod (Kontiolahti): 5. místo

Sprint (Kontiolahti): 16.

Stíhací závod (Kontiolahti): 1.

Sprint (Hochfilzen): 3.

Stíhací závod (Hochfilzen): 1.

Sprint (Annecy): 15.

Průběžné pořadí SP: 1.