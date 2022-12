Krčmář v „masáku“ po špatné první střelbě až 21., opět dominovali Norové

Závod s hromadným startem absolvuje vždy 25 nejlepších závodníků celkové klasifikace SP a doplňuje je kvintet závodníků, kteří se prezentují dobrými výkony v dané destinaci.

Krčmář startoval do závodu s číslem 14 jakožto patnáctý muž SP. Z borců před ním v celkovém pořadí chyběl v závodě jen Švýcar Hartweg, který však dnes našel zdatného náhradníka.

Norsko? Zdá se slušný oddíl. Tedy alespoň mezi muži určitě. Seveřané momentálně nemají konkurenci a znovu ukázali zbytku světa, kde se biatlon dělá nejlépe.

Od úvodních kol závod připomínal parafrázi na silniční cyklistiku a vláček týmových kolegů. Vepředu se utvořil kvartet Johannes Bö, Johannes Dale, Vetle S. Christiansen a Sturla Holm Laegreid, kteří tvrdili muziku. Zezadu je navíc “jistil” Filip Fjeld Andersen.

Bohužel se hned první položka nepovedla Michalu Krčmářovi. Jako jediný chyboval v takřka ideálních podmínkách třikrát a ze střelnice odjížděl jako poslední třicátý. “Nejdřív jsem nevěděl, kde se stala chyba, ale pak mi to ukazovali na trati a celý grupeto bylo moc nahoru na dvanáct hodin, Vůbec nevím, co se stalo, asi nějaký problém s dýcháním. První kolo jsem jel na hraně, protože jsem chtěl jet s čelem, takže to tempo nebylo úplně ideální. “

Postupně se probouzeli i Francouzi, ale celý závod před napěchovaným hledištěm v Annecy opanovali od začátku do konce potomci Vikingů. Přitom se vítězství dočkal ten, od kterého se to asi nejméně čekalo. Johannes Dale si vyšlápl na své slavnější krajany a podruhé v životě opanoval závod SP jako jednotlivec. Za ním skončil druhý Laegreid a třetí Johannes Bö. Norskou nadvládu doplnil i pátý Christiansen, šestý Tarjei Bö a devátý Andersen. Všichni Norové se tak vešli do top10.

Krčmář se postupně zlepšoval, ale na lepší než 21. místo, to nestačilo. Největším překvapením byl beze sporu výkon Švýcara Sebastiana Staldera, jenž po čtvrté střelbě reálně útočil na stupně vítězů, nakonec se propadl na 8. příčku, ale i tak v cíli slavil podobně jako vítěz Dale.