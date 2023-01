Špatný start, Davidová v masáku na 17. místě. Mezi muži vládli Norové

Tři čeští zástupci v nedělním závodu s hromadným startem se do elitní desítky neprobojovali. Markétu Davidovou s Michalem Krčmářem trápila střelba, konkrétně Davidovou hlavně na první položce. Jislová naopak odstřílela skvěle, ale jako celou sezonu jí to moc neběhá. Na výkon na trati si stěžoval i Krčmář. Ten dojel 23., Davidová byla 17. A Jislová hned za ní 18. Vítězství slavili Julia Simonová a Johannes Thingnes Bö.

O víkendu měl jiný trénink než jeho reprezentační kolegové. Důvod byl zcela jasný. Michal Krčmář byl jediným z Čechů, kdo se díky postavení v žebříčku dostal do nedělního závodu s hromadným startem. Ostatní tak podle informací České televize přistoupili k pilování střelby, se kterou mají někteří stále potíže.

Krčmář si dal lehčí trénink, ale možná ho při „masáku“ pak napadlo, že si také něco s ostatními mohl vyzkoušet. Kromě druhé střelecké položky totiž na všech ostatních vždy jednou chyboval, na jeho kontě tak na konci závodu byly tři netrefené terče.

„Je to škoda, moje chyby, nějaké vyskočené rány. Za jedna na položce není hrozný, ale člověk s tím neuspěje,“ hodnotil pak pro ČT sport.

Na trati, která byla v Ruhpoldingu připravená výborně, mu to také nejelo tak rychle, jak by si asi přál, patřil mu až 27. běžecký čas. „Na trati to bylo dneska hodně špatné. To je asi celé, jak bych to zhodnotil.“

Střelecky se tentokrát až tolik nedařilo ani jasné mužské hvězdě této sezony. Také Johannes Thingnes Bö musel navíc obkroužit tři trestná kola. Jenže jeho běh je na úplně jiné úrovni než u všech ostatních biatlonistů. A tak, i když po některých střelbách musel dohánět ztrátu, nebyl pro něj žádný problém soupeře dostihnout a následně předběhnout. Tak jako třeba v závěrečném kole, kdy na krajana Christiansena po čtvrté střelbě ztrácel 5,9 sekundy, ale v závěrečném kopci jej bez problémů předstihl a dojel si už pro deváté individuální vítězství aktuálního ročníku Světového poháru. Celkem i se štafetami jich má už 12.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. J. T. Bö 36:12,0 (3 tr. okruhy), 2. Christiansen -19,3 (2), 3. Laegreid -35,3 (2), 4. T. Bö (všichni Nor.) -36,4 (1), 5. Jacquelin (Fr.) -49,7 (2), 6. Strolia (Lit.) -55,6 (1), ...23. Krčmář (ČR) -2:23,5 (3).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 959, 2. Laegreid 785, 3. Christiansen 503, 4. Fillon Maillet (Fr.) 434, 5. Doll (Něm.) 395, 6. T. Bö 391, ...15. Krčmář 315, 39. Štvrtecký 59, 47. Mikyska 41, 73. Mareček (všichni ČR) 8.