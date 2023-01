Jislová je zpět: Neudělala jsem si to lehké, laťka je vysoko. Proč se hledala?

Je to příběh o hledání se, trpělivosti a víře, že to zase bude jako v minulé sezoně. Řeč je o Jessice Jislové a její cestě za střeleckou bilancí, na jakou si u ní fanoušci během jediného ročníku Světového poháru zvykli. Jenže na začátku zimy to tak neomylná Jess nebyla. „Neudělala jsem si to lehké. Minulou sezonou jsem si nastavila laťku hodně vysoko a teď to všichni porovnávají,“ usmála se rodačka z Jablonce nad Nisou. Jak ji ovlivnila změna pažby a nemoc?

Po prvním dílu SP v roce 2023 měla úspěšnost střelby 88,7 %. Byl to náznak toho, že jde Jessica Jislová, v minulé sezoně jedna z nejlepších střelkyň okruhu, zase nahoru. Po prvních dvou dílech SP, tedy po závodech v Hochfilzenu, totiž byla její střelecká úspěšnost jen 81,3 %.

Samozřejmě, co by některé další i za taková čísla daly, jenže u české ostrostřelkyně už si fanoušek zvykl na něco úplně jiného. A tam je Jislová teď. Úspěšnost střelby 91 %, vleže dokonce 95 %, vestoje 86. Jedním z důvodů byla i letní výměna pažby. Co vedlo k poklesu běžecké formy po Vánocích? V podstatě každoročně se opakující záležitost.

Jak se v novém kalendářním roce biatlonově cítíte?

„Pokljuka byla horší, tam jsem se ještě trochu vzpamatovávala z toho, jak jsem byla nemocná přes Vánoce. A tím, že jsme hned vyrazili do výšky, bylo to moc věcí naráz, s čím jsem se musela vyrovnávat. Ale v Ruhpoldingu už si to všechno začalo líp sedat a ve všech směrech jsem se cítila líp. Takže to zatím hodnotím pozitivně, hlavně teda střelecky.“

Pokljuka byla ve vyšší nadmořské výšce, Ruhpolding byl nízko a teď do Anterselvy jste jeli zase do výšky. Jak tyto skoky vstřebáváte?

„Ano, máme to teď takovou houpačku. Ale pokud nejsem po nemoci, tak mi většinou výška moc nevadí. Tak doufám, že to bude platit i teď v Anterselvě.“

Když jsme spolu naposledy mluvily v Hochfilzenu, vypadala jste ze svých výkonů nešťastně. Je to teď už výrazně lepší?

„Myslím, že ano. Trošku jsem se hledala střelecky. V létě jsem musela dělat novou pažbu a asi chvíli trvalo, než si to úplně sedlo. Taky jsem neměla až tolik ostrých příležitostí ke střelbě, myslím na sněhu. Ale věřím, že už jsem tu správnou cestu našla. Teď jde jen o to si ji víc a víc zautomatizovávat.“

U vás se sice mluvilo o tom, že se vám střelecky nedařilo, přitom v porovnání se zbytkem startovního pole byly vaše výkony v normě. Jenže v minulé sezoně jste střílela tak parádně, že úspěšnost nyní byla opravdu o dost nižší. Bylo to dáno vlivy, které jste zmínila, tedy nová pažba a málo závodů?

„Musím říct, že jsem si to neudělala lehké. Minulou sezonou jsem si nastavila