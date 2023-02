Biatlonistka (21) závodí s cukrovkou: Myslela jsem, že je to v pytli

Brzy dvaadvacetiletá Tereza Jandová patří mezi talenty nastupující generace českého biatlonu. Ze světových univerzitních her, které se konaly letos v lednu v USA, přivezla hned tři medaile – jednu zlatou a dvě bronzové. Úspěchu dosáhla i přesto, že se jí poměrně nedávno převrátil život zcela naruby. Lékaři jí totiž sdělili, že trpí cukrovkou „Musím s sebou neustále nosit cukr a inzulin. Jednou se mi i stalo, že mě musel zachraňovat trenér,“ vypráví v rozhovoru.

Kdy jste zjistila, že něco není v pořádku?

„Bylo to loni někdy v červenci nebo srpnu. Probudila jsem se a najednou jsem neviděla na dálku. Během dne jsem měla taky pořád strašnou žízeň a vůbec se to nelepšilo. Rozhodli jsme se tedy, že zavoláme na oční. Mysleli jsme si, že se mi prostě jen zhoršil zrak, protože to máme v rodině. Moc k tomu ale nesedělo to nadměrné pití. Poslali mě tedy raději na odběry krve, kde se mi potvrdila cukrovka.“

Jak se stane, že člověk, který vrcholově sportuje, dostane cukrovku?

„Někdo si možná myslí, že cukrovku dostanete tehdy, když jíte hodně cukru. Tak to ale vůbec není. Asi dva měsíce před tím, než mi cukrovku diagnostikovali, mě začalo bolet v krku. Vypadalo to jako rýmička, která se mnou normálně nic nedělá. Tentokrát mě to ale položilo skoro na tři týdny a vůbec jsem se z toho nemohla vyhrabat. Doktoři říkali, že cukrovku vám může rozjet i infekce, což s velkou pravděpodobností nastalo právě u mě. Nemoc jsem tedy měla v těle už déle a v momentě, kdy jsem byla oslabená, propukla. U někoho to může být i dědičné, což ale můj případ není.“

Co se vám honilo hlavou, když vám lékaři diagnózu sdělili?

„Řekla jsem si, že je to v pytli, že teď budu muset skončit s biatlonem a celý zbytek života se jen omezovat. V tu chvíli jsem vůbec nebyla schopná