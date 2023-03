Dietu ve Švédsku zachránil bramborový Krčmář. Davidová mimo desítku

Byl to takový biatlonový polotovar, který sice fanoušek zkonzumuje, s trochou štěstí jej nasytí, ale rozhodně se nejedná o žádnou velikou pochoutku. Alespoň tak se jevily pro české fanoušky biatlonové dostihy ve švédské provincii Jämtland.

Pokud ale měly být individuální závody předkrmem, štafety hlavním chodem a závody s hromadným startem dezertem, pak sladký závěr vyšel velmi uspokojivě.

Po standardně zajeté štafetě žen na 7. místě a mužském výbuchu, se v neděli čekalo, že Markéta Davidová a Michal Krčmář zaberou v závodech s hromadným startem.

Nejprve šly do akce ženy. Markéta Davidová však pokazila třetí střeleckou položku, kde dvakrát chybovala, což v konečném výsledku nestačilo na lepší než 11. místo a zdálo se, že v Östersundu se letos česká radost z elitní desítky konat nebude.

„Bojovala jsem až do cíle. Škoda, do té desítky to mohlo být, byl to kousek. Zase jedna položka špatná,“ posteskla si Davidová po závodě.

V 16 hodin do „masáku“ odstartovala třicetičlenná smetánka také v pánském podání i s jednou českou vlaštovkou. Michal Krčmář už ve štafetě sám za sebe podal velmi dobrý výkon a pohodu si evidentně přenesl i do neděle.

Od začátku bylo na „Bimbovi“ patrné, že mu závod chutná. Na lyžích neztrácel ani na rychlé Nory a Francouze. Dlouho se však vepředu držel početný balík bezchybných střelců. Aby také ne, povětrnostní podmínky v Östersundu biatlonu přály.

Postupně ale přece jen pole vepředu prořídlo a na poslední střelbu jel Krčmář ve společnosti dalších soupeřů s vědomím, že bojuje o stupně vítězů. Bohužel to českému reprezentantovi jednou ustřelilo a musel na trestné kolo. Jenže chybovali i jiní a Krčmář tak mohl bojovat o bednu i v závěrečném kole.

V něm rychle setřásl Nora Andersena a dotáhl se na Švýcara Staldera. Tou dobou vepředu operoval odskočený Vetle Sjästad Christiansen, který si také dojel po famózním výkonu pro vítězství a využil tak absence už jistého vítěze celkové klasifikace SP a svého krajana Johannese Thingnese Böa.

Za Christansenem Krčmář dřel, aby se dostal na kobylku dvojici Johannes Dale a Eric Perrot, jenže norsko-francouzský tandem si už stupně vítězů běžecky sebrat nenechal. I tak je pro Krčmáře čtvrtá příčka letošním individuálním maximem. Dosud skončil nejlépe pátý ve sprintu v Pokljuce.

SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. Christiansen 35:17,0 (0 tr. okruhů), 2. Dale (oba Nor.) -9,1 (1), 3. Perrot (Fr.) -12,3 (1), 4. Krčmář (ČR) -16,2 (1), 5. Stalder (Švýc.) -17,7 (1), 6. Andersen (Nor.) -28,1 (1).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1319, 2. Laegreid (oba Nor.) 948, 3. Christiansen 832, 4. Doll (Něm.) 658, 5. Ponsiluoma (Švéd.) 628, 6. Dale 605, ...12. Krčmář 493, 42. Štvrtecký 80, 53. Mikyska 47, 74. Mareček 17, 87. Václavík (všichni ČR) 5.

Ženy (12,5 km): 1. Wiererová (It.) 31:58,5 (0 tr. okruhů), 2. Jeanmonnotová -6,3 (0), 3. Simonová (obě Fr.) -11,1 (1), 4. Röiselandová (Nor.) -40,1 (1), 5. Colombová (Fr.) -40,1 (2), 6. H. Öbergová (Švéd.) -47,5 (2), ...11. Davidová (ČR) -1:14,6 (2).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. Simonová 1003, 2. Wiererová 859, 3. Vittozziová (It.) 818, 4. E. Öbergová (Švéd.) 764, 5. Herrmannová-Wicková (Něm.) 744, 6. Tandrevoldová (Nor.) 695, 7. Davidová 612, ...37. Jislová 134, 55. Voborníková 57, 72. Charvátová 16, 81. Václavíková (všechny ČR) 1.