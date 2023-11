Biatlon tlumí nadvláda Norů. Zlomit ji chtějí Švédové či oživlý Francouz

Po minulé sezoně, kdy mužům dominoval Johannes Thingnes Bö, případně jej zastoupili další krajané, celý biatlonový svět doufá, že se v právě začínajícím ročníku objeví nová krev z jiné země, případně se některý z dřívějších silných biatlonistů probere. Závody, které by se daly nazvat mistrovstvím Norska s mezinárodní stafáží, totiž dlouhodobě budou bavit jen málokoho. Kdo by tedy mohl, spolu s norskými hvězdami, letos na biatlonovém nebi zářit?

Jeho dominance v minulé sezoně byla do očí bijící. Jediný závod, který se mu nepovedl, byl hned v úvodním díle Světového poháru v Kontiolahti (12. místo v závodu s hromadným startem) a Östersund po Novém Městě na Moravě vynechal kvůli nemoci. Jinak byla v rámci SP jeho nejhorším umístěním třetí příčka! Ani na MS v Oberhofu nebyl start, ve kterém by nezískal medaili. Budou se muset i letos ostatní smířit, že pojedou jen o druhé místo? Určitě s tímto sezonu odstartovat nechtějí. Jenže i testovací závody v Sjusjoenu, které byly pro Nory současně i nominačními, znovu ukázaly, že i po zavedení nových vosků bez fluoru mají Norové jasně navrch. A na úplném topu je opět Johannes Thingnes Bö, který se po narození druhého potomka letos z větší části připravoval sám.

Každý rok se přibližuje

VETLE SJAASTAD CHRISTIANSEN (Nor.)

Je mu sice už 31 lety, je tedy starší než týmová jednička Johannes Thingnes Bö. Ale… „Každým rokem cítím, že se k němu víc přibližuju,“ prohlásil sebevědomě Christiansen. V minulé sezoně to bylo vidět. Zatímco Johannes bral malé glóby ve sprintu a stíhacím závodu, on je posbíral ve vytrvalostním a hromadném. Má vynikající statistiky ve střelbě vleže (91 %), a když se mu to sejde, i na trati se norské hvězdě umí přiblížit. „Už jsem to říkal předtím a řeknu to znovu: Možná je tohle ten rok.“

Umístění v minulé sezoně: 3. místo celkově v SP, malý glóbus za vytrvalostní a hromadný závod, 5. místo sprint. MS v Oberhofu: 2. místo štafeta

Statistiky v sezoně 2022/23:

Úspěšnost střelby celkově: 86 %

Úspěšnost střelby vleže: 91 %

Úspěšnost střelby vestoje: 81 %

Běžecký čas oproti průměru start. pole: -4 %