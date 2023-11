Hlavně žádné klišé s terčem! Českému biatlonu nově kraluje písmeno B

Český biatlon změnil image. Stojí za tím nová vizuální identita, kterou Český biatlonový svaz stihl představit ještě před startem letošní sezony, který vypukne už tuto sobotu ve švédském Östersundu. Redesignem neprošlo jen logo, ale došlo k obměně kompletní grafiky. O změnu se postarala česká společnost Go4Gold, která už v minulosti spolupracovala s Českým hokejem nebo Spartou. Postupně se také fanoušci mohou těšit i na nové propagační předměty, které by měly získat modernější a atraktivnější podobu. „Plánovali jsme to déle a jsme rádi, že nám to povedlo stihnout před novou sezonou, na kterou se upíná zvýšená pozornost i kvůli tomu, že vyvrcholí šampionátem v Novém Městě na Moravě,“ uvádí člen výkonného výboru Michal Zicháček.

Důvodem změny vizuální identity byl stále rostoucí tlak digitálního prostředí, na které už stará grafika nestačila. „Nikdy jsme neřekli, že se nám staré logo nelíbí, ale pro digitální prostředí už bylo nepoužitelné. Uchopili jsme to komplexně, protože ke starému logu se nová grafika našroubovat nedá,“ vysvětluje Zicháček.

Historický tradiční terč tak nahradilo písmeno B, které reprezentuje biatlon. Zároveň v sobě ukrývá písmeno C, které se váže k Česku a dominantní symboly tohoto sportu, a to biatlonovou trať a terč. I když na první pohled působí jednoduše, jeho autorům dala docela zabrat. „Jak je to v podstatě jednoduché, tak jsme si opravdu hráli s tvary a zapracováním biatlonové trati do písmene B, to nám zabralo nejvíce času,“ uvádí kreativní ředitel Go4Gold Tadeáš Drahorád.

Na výsledku se intenzivně pracovalo téměř rok. Český biatlonový svaz se už ale od začátku striktně vyhýbal klišé, která se využívají v tuzemských klubech, ale především u zahraničních biatlonových svazů. „Chtěli jsme se vyhnout běžeckému biatlonistovi, terči nebo českému lvu, tím jsme možnosti ale hodně omezili,“ říká k požadavkům Zicháček. Na tyto požadavky reagovaly čtyři společnosti, zástupce vedení biatlonového svazu však nejvíce oslovil koncept písmena B spolu s písmem a doprovodnými symboly od tvůrců Go4Gold. „V tomto případě jsme viděli největší potenciál dalších vizuálních upgradů,“ pochvaluje si Zicháček.

Do celého procesu tvorby byli zapojeni i přední čeští biatlonisté, se kterými byly aktuální návrhy pravidelně konzultovány. „Mluvili jsme s Markétou Davidovou, Michalem Krčmářem a dalšími lidmi uvnitř týmu, se kterými jsme řešili, jestli jdeme správným směrem,“ upřesňuje Zicháček.

Možná právě proto si Český biatlonový svaz dal za cíl, aby právě vzniklá vizuální identita spojovala ty, kteří silnou značku Českého biatlonu vybudovali s těmi, kteří jednou převezmou štafetu. V dalších krocích se totiž hodlá zaměřit více na potencionální nové biatlonisty. „Chystáme kampaň, ve které chceme cílit na získávání mladých sportovců a závodníků pro náš sport,“ naznačuje brzké plány Zicháček.