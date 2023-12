Tři Češky ve stíhačce v TOP20, slaví Švédka. Mužům poprvé vládl J. Bö

Biatlonistka Tereza Voborníková se v dnešním stíhacím závodě v Hochfilzenu blýskla přesnou střelbou a posunula se o pět míst na jedenáctou příčku. Pro třiadvacetiletou Češku je to druhý nejlepší výsledek ve Světovém poháru. V první dvacítce byly ještě Jessica Jislová a Lucie Charvátová. Stíhačky vyhráli Švédka Elvira Öbergová a Nor Johannes Thignes Bö. Z českých mužů byl nejlepší dvacátý Michal Krčmář.

Voborníková po šestnáctém místě ve sprintu sestřelila ve stíhačce všech dvacet terčů. Jen pomalejší běh ji připravil ještě o větší posun dopředu. Ze střelnice po čtvrté položce odjížděla jako desátá, ale v závěrečném okruhu se o příčku propadla. „Z těch čtyř nul jsem fakt nadšená, naposledy jsem je dala v závodě jako dorostenka. Zaplaťpánbůh za to, protože na trati jsem dneska fakt umírala,“ řekla České televizi.

Voborníková se postarala o druhý nejlepší český výsledek v aktuální sezoně SP po desátém místě Jislové v pátečním sprintu. Ta dnes nechybovala vleže, ale pak dvakrát minula vestoje a klesla na šestnáctou příčku. Charvátová se navzdory třem trestným kolům posunula o deset míst na 19. příčku. Nejhorší z českého kvarteta zůstala Markéta Davidová, která na každé položce jednu chybovala. Posunula se ale na bodovanou 35. pozici.

Na poslední položce rozhodla o vítězství druhá žena sprintu Öbergová, která nakonec nechala o 11,2 sekundy za sebou Švýcarku Lenu Häckiovou-Grossovou a poprvé v sezoně vyhrála. Z prvního vítězství v aktuálním ročníku SP se radoval i král minulé biatlonové zimy Johannes Thingnes Bö, jenž si polepšil z jedenácté příčky po sprintu.

Krčmář šel hop, nebo trop

Bö nechal zapomenout na poslední nezdary, kdy se třikrát za sebou neprosadil ani do nejlepší desítky. Tentokrát ale jen jednou minul na střelnici a měl těsně druhý nejrychlejší běžecký čas, což ho vyneslo do čela. Vedení se ujal po úvodní položce vestoje a nakonec nechal o 22,6 sekundy za sebou Johannese Daleho-Skjevdala. Třetí skončil vítěz sprintu Tarjei Bö.

Čeští reprezentanti se neprosadili. Krčmář „vyčistil“ pouze poslední položku, předtím nasbíral čtyři chyby. Ztratil bezmála tři minuty a po zlepšení o tři pozice uzavřel druhou desítku. „Šel jsem do toho (na střelnici) hop, nebo trop. Na druhé ležce už to bylo moc, tam jsem cítil, že jsem to přehnal s tím riskem. Nebýt dvojky vleže, tak to byl velice slušný závod,“ řekl v televizním rozhovoru.

Čtyřikrát minul také Jonáš Mareček, který se posunul o osm míst na bodovanou 34. příčku. Sedm chyb připravilo o šanci na úspěch Adama Václavíka, propadl se o deset pozic na 43. místo. Jakub Štvrtecký skončil s pěti chybami třiapadesátý.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. J.T. Bö 33:05,1 (1 trest. okruh), 2. Dale-Skjevdal -22,6 (3), 3. T. Bö -28,4 (2), 4. Laegreid (všichni Nor.) -39,2 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -48,5 (3), 6. Jacquelin (Fr.) -52,8 (2), ... 20. Krčmář -2:50,2 (4), 34. Mareček -4:20,2 (4), 43. Václavík -4:46,1 (7), 53. Štvrtecký (všichni ČR) -5:33,6 (5).

Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. T. Bö 290, 2. Samuelsson 281, 3. J.T. Bö 229, 4. Dale-Skjevdal 220, 5. Nawrath (Něm.) 203, 6. Laegreid 191, ...25. Krčmář 86, 43. Mareček 20, 45. Václavík 15, 53. Karlík 5.

Ženy (10 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 29:44,6 (1), 2. Häckiová-Grossová (Švýc.) -11,2 (1), 3. Tandrevoldová (Nor.) -13,9 (1), 4. Vittozziová (It.) -32,0 (1), 5. Simonová (Fr.) -1:01,5 (1), 6. H. Öbergová (Švéd.) -1:14,6 (0), ...11. Voborníková -2:00,1 (0), 16. Jislová -2:56,6 (2), 19. Charvátová -3:16,5 (3), 35. Davidová (všechny ČR) -4:08,7 (4).

Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová 271, 2. Jeanmonnotová (Fr.) 251, 3. Vittozziová 249, 4. Knottenová (Nor.) 235, 5. E. Öbergová 228, 6. Voigtová (Něm.) 221, ...23. Jislová 74, 27. Voborníková 66, 40. Charvátová 34, 41. Davidová 33.