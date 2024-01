Češi se ve stíhačkách posouvali, největší skokankou byla Charvátová

Neměli před sebou jednoduchý úkol, na druhou stranu si ale mohli čeští muži i ženy říct, že se mohou v podstatě už jen posouvat výš. Páteční sprinty v Oberhofu v rámci Světového poháru se totiž Markétě Davidové, Michalu Krčmářovi a spol. vůbec nepovedly. Krčmář do stíhacího závodu mužů nastupoval se startovním číslem 43, Davidová dokonce po odstoupení Rakušanky Hauserové vyrážela na trať úplně poslední.

Česká jednička v pátek minula na dvou položkách pět terčů a po závodě se v jejích očích objevily i slzy.

„Byla samozřejmě smutná, ale ona je bojovnice. Je nový den, nová příležitost provést svou práci a dělat, co umí,“ hlásil do kamery ČT sport před závodem žen střelecký trenér českého týmu, hlavně tedy mužů, Matt Emmons.

Sám ze svých střeleckých závodů ví moc dobře, jak obtížné je nechat předchozí nezdar za sebou a jít dál. „Vždycky to záleží na situaci, ale když základ je celkem v pohodě, nejsou tam nějaké velké problémy, je to snazší. Neříkám, že to tak je u Makuly, ale když je to něco mezi ušima, tak se ten závodník musí vrátit zpátky do základní práce, říct si: ok, musím dělat x, y, z a pak to má šanci. Jít do toho a jen drilovat, až pak k tomu můžu přidávat něco dalšího,“ řekl Emmons.

Davidové se to alespoň částečně povedlo. Při první střelbě vleže minula jednou, druhá tato položka byla čistá a v obou střelbách ve stoje chybovala pokaždé jednou. Celkem tedy tři trestná kola, která stejně tak absolvovala třeba i Justine Braisazová-Bouchetová, vedoucí žena celkového pořadí.

Na trati měla Davidová 17. nejrychlejší čas, a tak z toho bylo konečné 38. místo, tedy posun o 21 příček.

Ještě větší skok udělala Lucie Charvátová, která to se startovním číslem 49 dopracovala až na 23. místo. K posunu o 26 stupínků jí pomohla celkem přesná střelba (3 chyby), ale hlavně rychlý běh. Na trati jí patřila osmá příčka. Jessica Jislová vylepšila pozici ze sprintu o 10 míst, když netrefila jen jeden terč.

Také většina mužů učinila posun. Nejlepšího umístění dosáhl Krčmář, když projel cílem třicátý. „Škoda pátku. Samozřejmě na trati to není ideální, ale tam vím, čím to je a myslím, že to půjde postupně nahoru. Ale jsem spokojený, myslím, že za dva na čtyřech položkách je ucházející závod a opravdu škoda toho pátku. Kdybych chtěl ještě výš, musel bych dát čtyři nuly. Takže teď spokojenost,“ prohlásil Krčmář, který byl ve sprintu 43.

V mužské stíhačce mohla v sobotu startovat kompletní pětice Čechů, trenéři se však rozhodli pošetřit Tomáše Mikysku. Ten se do Světového poháru vrátil po operaci kolene právě v pátečním sprintu a měl by jet ještě nedělní štafetu.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - stíhací závod:

Muži (12,5 km): 1. Strömsheim 33:04,2 (2 tr. okruhy), 2. Laegreid -17,8 (2), 3. Dale-Skjevdal -36,4 (1), 4. T. Bö -45,5 (3), 5. J. T. Bö (všichni Nor.) -50,3 (4), 6. Claude (Fr.) -53,2 (1), ...30. Krčmář -3:26,8 (2), 32. Štvrtecký -3:43,8 (4), 38. Mareček -4:10,6 (2), 45. Hornig (všichni ČR) -4:45,4 (2).

Průběžné pořadí (po 10 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 579, 2. T. Bö 497, 3. Strömsheim 467, 4. Dale-Skjevdal 454, 5. Laegreid 451, 6. Doll (Něm.) 405, ...23. Krčmář 162, 47. Štvrtecký 32, 48. Mareček 28, 59. Václavík 15, 67. Karlík 5, 77. Mikyska (všichni ČR) 1.

Ženy (10 km): 1. Simonová 31:45,2 (2), 2. Braisazová-Bouchetová (obě Fr.) -18,9 (3), 3. Tandrevoldová (Nor.) -44,4 (2), 4. E. Öbergová (Švéd.) -53,8 (3), 5. Jeanmonnotová (Fr.) -55,3 (1), 6. Knottenová (Nor.) -1:00,0 (2), ...23. Charvátová -3:18,6 (3), 31. Jislová -3:31,2 (1), 38. Davidová (všechny ČR) -4:07,8 (3).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 21 závodů): 1. Braisazová-Bouchetová 592, 2. Tandrevoldová 501, 3. E. Öbergová 473, 4. Vittozziová (It.) 456, 5. Simonová 438, 6. Preussová (Něm.) 433, ...21. Voborníková (ČR) 142, 25. Davidová 117, 26. Jislová 116, 42. Charvátová 60.