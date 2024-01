Biatlonisté pojedou kratší závod: neobvyklé řešení, žádné huntování těla

Tentokrát ale udělala Mezinárodní biatlonová unie výjimku už při plánování tohoto ročníku. Zatímco běžně se ke zkrácení přistupuje spíš kvůli horším podmínkám, kdy by organizátoři nezvládli upravit patřičně dlouhý okruh, v idylické zimě v Anterselvě je důvod úplně jiný.

V případě vytrvalostního závodu jde o tradiční záležitost. „Je to první závod v biatlonu, který se vůbec jezdil,“ doplňuje trenér českých mužů Michael Málek. Jenže v programu SP už jich bývá poskrovnu. Například v sezoně, kdy v této disciplíně Markéta Davidová vyhrála malý křišťálový glóbus, se jely pouze dva.

„Teď jich chtěli zařadit víc. Ale jak je program náročný, tak komise sportovců chtěla, aby se zvolila jeho kratší verze. Protože je Anterselva přeci jen 1600 metrů nad mořem, tak aby trochu pošetřili síly a nebylo to huntování těla na konci druhého trimestru a hlavně před blížícím se mistrovstvím světa,“ vysvětluje Málek.

Český kouč ale věří, že charakter disciplíny zůstává zachován i při kratší vzdálenosti. „Není to jen o rychlých běžkách, kdy fakt dobrý rychlý běžec a trošku horší střelec má větší šanci v rychlostním závodu. Ve vytrvalostním je to přeci jen o umění střílet a být přesný.“

I čeští biatlonisté zkrácený vytrvalostní závod vítají. „Je to šetrnější,“ shodují se. „Byly doby, kdy se končilo před mistrovstvím světa ve vysoké nadmořské výšce a jel se tam vytrvalostní závod, rychlostní a masák. To byla jedna z největších porcí závodních kilometrů, co se dala udělat. A určitě to nebylo ideální,“ říká Málek.

Právě jeho svěřenci zahájí poslední díl SP před novoměstským světovým šampionátem. Do zkráceného „individuálu“ nastoupí Jakub Štvrtecký, Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Adam Václavík a Mikuláš Karlík.

Program SP v Anterselvě

čtvrtek 14.20 - zkrácený vytrvalostní závod mužů (15 km)

pátek 13.40 - zkrácený vytrvalostní závod žen (12,5 km)

sobota 12.55 - smíšená štafeta dvojic

14.45 - smíšená štafeta

neděle 12.30 - závod s hromadným startem mužů

14.45 - závod s hromadným startem žen