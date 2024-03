Soukalová: Pravda o snaze o návrat! Tajný plán s Hamzou, co říkal přítel?

Gabriela Soukalová pracovala na reálném plánu, který měl vyústit v její návrat k biatlonu na vrcholné úrovni. Je to zjevné z exkluzivní ukázky z filmu ´Pravda se vyplatí´, jehož premiéra se chystá na 5. března. „Sešla jsem se s Jirkou Hamzou, s kterým jsme vymysleli plán, který by mi mohl pomoct se vrátit,“ říká ve filmu Soukalová.

Soukalová a biatlon: Vrátí se? Titulní stránka deníku Sport ze začátku prosince 2022 vzbudila pozornost fantastickou možností comebacku největší hvězdy české biatlonové historie. Být to na střelnici, terč by spadnul. V dokumentárním filmu o svém životě sama Gabriela Soukalová podrobně popisuje svůj plán velkého návratu. V době natáčení snímku režiséra Petra Větrovského na něm však pracovala ve veřejném utajení.

„To jsem čekala, kdy to přijde, tahle otázka. Hlavně v poslední době čelím otázkám podobného typu, protože lidi si myslí, že i když pomalu jedu na skládačce kolem přehrady, takže už trénuju,“ reagovala Soukalová v prosinci 2022 s úsměvem na otázku Sportu, která se týkala jejího případného návratu k závodění.

Redakce tenkrát měla informace o tom, že už Soukalová několik měsíců trénuje. Situace však byla velice citlivá. Comeback populární divy s globálním dopadem, mistryně světa, vítězky Světového poháru a trojnásobné olympijské medailistky a navíc zcela originální osobnosti by byl senzací, která by českému biatlonu zásadně marketingově pomohla před blížícím se světovým šampionátem v Novém Městě na Moravě. Projekt byl ale stále teprve v první fázi a úspěšný výsledek nebyl jistý.

Soukalová si s návratem už nějakou dobu pohrávala. Kariéru ukončila v květnu 2019 a pak se od biatlonu na čas úplně odstřihla. V září 2021 se jí však narodila dcera Izabela a následně se začala ke sportu postupně vracet. Na sociálních sítích se pochlubila vyjížďkou na běžkách. Zašla i na střelnici, kde zazářila.

„Já jsem tam nakonec vystřílela asi dvě stě ran a z těch dvou set ran jsem asi dvě netrefila, což jsem absolutně nechápala,“ popisovala.

Chystá se Soukalová na návrat k biatlonu? Z dvou set střel minula dvakrát

Kamera pro dokumentární film ´Pravda se vyplatí´ zachytila moment, kdy už se počáteční úvahy jasně přetvořily ve skutečný plán. Soukalová v krásný slunečný den během léta 2022 vyrazila na kolečkové lyže v biatlonovém areálu v rakouském Hochfilzenu.

„Od té doby, co jsme se naposledy viděli, se v mém životě změnily nějaké věci, hlavně v návaznosti o ten pokus o comeback. Sešla jsem se s Jirkou Hamzou, s kterým jsme vymysleli plán, který by mi mohl pomoct se vrátit,“ líčila Soukalová. „Takže si myslím, že mi opět poměrně hodně pomohl a taky má zásadní zásluhou na tom, že se o něco takového můžu vůbec pokoušet. Jsem za to moc ráda.“

Souhlas a aktivní podpora předsedy biatlonového svazu Jiřího Hamzy byl pro samotný rozjezd akce zcela zásadní. Klíčové rozhodnutí ale musela udělat Soukalová sama se svou rodinou.

„Dlouho jsme o tom mluvili a přemýšleli, jestli je to vůbec možné. Jestli je vůbec v jejích silách se vrátit. Dlouho jsme řešili taky, co tomu oba dva budeme muset obětovat, protože máme malou dcerku a té chceme obětovat maximální čas. To bylo vlastně rozhodující,“ vysvětluje ve filmu Soukalové životní partner Miloš Kadeřábek. „Babičky nám přislíbily pomoc, vlastně celá rodina, jak z mojí strany, tak z Gabčiny strany. A rozhodli jsme se to zkusit. Gabča říkala: Když to nezkusím, tak nezjistím, jestli jsem vůbec schopná se tam vrátit. Je to pro ni obrovská výzva a já zjišťuju, že je to obrovská výzva i pro mě.“

S touhou jít do věci naplno nebyl u Soukalové problém. Otázkou však byl její zdravotní stav. Na podzim 2017 přerušila svou adrenalinovou biatlonovou jízdu jen pár měsíců po zisku titulu světové šampionky kvůli potížím s lýtky. Znovu tak začínala po téměř pětileté pauze.

„Je fakt, že já jsem se několik let v podstatě vůbec nehýbala, protože jsem si potřebovala pro sebe trochu odpočinout,“ naznačovala Soukalová.

A když do tréninku zatlačila, brzy se ukázalo, že její tělo po dlouhé pauze už není schopné zátěž vrcholového sportu akceptovat. Soukalová měla potíže s ploskami i s kolenem, s kterým musela na operaci.

„Ještě pořád lehce bolí, když jdu ze schodů nebo do schodů, nebo sportuju o trochu víc než bych měla,“ vysvětlovala vloni na jaře po operaci kolene.

Fantastický plán se tak rozplynul. Soukalová se na únorovém šampionátu v Novém Městě na Moravě místo na trati ukázala v roli televizní expertky a byla také uvedena do biatlonové Síně slávy.