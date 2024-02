Soukalová ve filmu s hvězdami: Růže pro Wiererovou, kafe s Eckhoffovou

All star team biatlonové historie vystupuje v dokumentárním filmu o Gabriele Soukalové. Snímek s podtitulem Pravda se pořád vyplatí obsahuje výpovědi Dorothey Wiererové, Tiril Eckhoffové, Kaisy Mäkäräinenové, Johannese Thingnese Bö či Martina Fourcada. „Je vidět, že je to člověk, který je světovou star. Oslovila tyhle lidi a okamžitě bylo všechno zařízené,“ říká režisér filmu Petr Větrovský. Premiéra se chystá už na úterý 5. března. Na exkluzivní ukázku z filmu se podívejte zde.

K Dorothee Wiererové dorazila Gabriela Soukalová s filmovým štábem kvůli dopravním komplikacím trochu pozdě, za to ale s odzbrojující kyticí růží v pastelových barvách. Dveře bytu Tiril Eckhoffové poznala podle bot na chodbě, nesměle zazvonila a pak si s ní dala kafe v jejím obýváku. A za Martinem Fourcadem zajela do Annecy, kde sedminásobný šampion Světového poháru každoročně pořádá svůj Nordic Festival.

„Jako první jsem si řekl, že je vidět, jak velké má jméno, a co pro biatlon udělala. Oslovila tyhle lidi a stačila jediná zpráva, myslím, že na Instagramu, a okamžitě bylo všechno zařízené,“ říká Petr Větrovský. „I těm největším jménům, která dneska můžete v biatlonu najít, stačí napsat a oni ji očekávají s otevřenou náručí.“

Společenství biatlonových hvězd souhlasilo s vystoupením v dokumentárním filmu, který mapuje sportovní kariéru i život Gabriely Soukalové, velké šampionky, která si během několika let prožila úspěšnou éru plnou slávy i pád na dno svého soukromého pekla.

„Objížděla jsem je osobně a byla jsem za to moc ráda. Každé setkání jednotlivě bylo moc příjemné,“ líčí Soukalová. „Jsou tam pořád hezké vazby, i několik let po konci kariéry. Byla jsem za Dorotheou Wiererovou, Kaisou Mäkäräinenovou, Tiril Eckhoffou. V příběhu vystupuje i moje nejlepší kamarádka Jitka Landová a spousta dalších. Určitě nemůžu zapomenout na jména jako Martin Fourcade a Johannes Thningnes Bö.“

Velká jména posledního desetiletí přibližují senzační nástup mladé české biatlonistky, která se do světové špičky vyšvihla bez předchozího avíza začátkem sezony 2012/2013, když ve slovinské Pokljuce třikrát stála na stupních vítězů. A v následujících pěti letech převedla adrenalinovou jízdu plnou úspěchů.

„Pamatuju si, že Gábi se prostě jeden rok objevila a byla tady. A všichni říkali: Podívejte se na tu nádhernou dívku! Byla tak silná, ale když byla mladší, nikdo o ní neslyšel. Prostě se tady najednou objevila,“ líčí v dokumentu Italka Dorothea Wiererová.

Norku Tiril Eckhoffovou navštívil štáb v jejím bytě. Soukalová si pak s ní dala šálek kávy v jejím obýváku. A Norka pak na kameru prohlásila: „Gabi udělala biatlonu reklamu po celé Evropě.“

V dokumentu vystupují i dva fenomenální závodnici mužského pole – Martin Fourcade, který už ukončil kariéru, a současný biatlonový král Johannes Thingnes Bö.

„Gabriela byla velmi talentovaná. Pocházela z malého národa, kde bylo méně peněz na vosky a na trenéry. Pak musíte na sebe vzít odpovědnost a jít do toho, abyste porazili velké národy jako Norsko, Německo a Rusko. A ona to zvládla,“ líčil Bö.

Režisér Petr Větrovský je zvyklý při práci na dokumentech o sportovních hvězdách oslovovat slavná jména. V jeho příběhu Jana Kollera vystupovali Tomáš Rosický, Pavel Nedvěd nebo Petr Čech. Ve snímku o Martinu Škrtelovi mluvili Steven Gerrard, Luis Suárez či Rafael Benítez.

„Myslím si, že je důležité, že vám to nevypráví jenom ten člověk. Každý člověk má svoji pravdu. Ale vy si takhle budete moc vybrat,“ říká Větrovský.

S nápadem oslovit biatlonové legendy přišla sama hrdinka a potěšilo ji, že jí vyšli vstříc.

„Díky tomu, co jsem se od nich dozvěděla, jsem si spoustu okamžiků oživila. Těší mě, že biatlon vnímají tak pozitivně i díky mně,“ řekla Soukalová. „Všichni byli rádi, že se na tom můžou podílet, to mě ohromně potěšilo. Nebyla to úplná samozřejmost, že bychom je mohli dohnat. Jsem jim vděčná, opravdu.“