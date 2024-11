Krčmář o změnách: Bylo potřeba realizační týmy okysličit. Teď je to fajn

Na loňské léto nevzpomíná zrovna rád. Poté, co mu lékař diagnostikoval nákazu cytomegalovirem, musel Michal Krčmář okamžitě přerušit přípravu na sezonu, jejímž vrcholem bylo mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. I proto je rád, že letos už mohl trénovat bez větších omezení. Fyzicky je na tom prý dobře, jen ve střelbě, která ho také minulý ročník trápila, potřebuje teprve znovu posbírat sebevědomí. Prvními závody, které absolvoval na sněhu, byly ty testovací ve Vuokatti na začátku týdne.

Jste ve Finsku, kde vrcholí příprava na sezonu. Jaké tam máte podmínky?

„Co se týče sněhové připravenosti tratě, je to velice dobré. Mají tady upravený nějaký 4,5 kilometrový okruh. Ani to není hrabavé a lyžuje se na tom dobře. Spoustu dnů bylo i dobré počasí. Ale když to srovnám s loňským rokem, kdy už v tuhle dobu byl i přírodní sníh a lyžovalo se skoro na přírodním a bylo chladnější počasí, tak letos to přeci jen chybí. Ale máme tady kolem nuly, nejsou žádné velké mrazy, ani tepla. Takže takové docela fajn na první sníh, na rozlyžování. Není to něco, s čím bychom se museli prát. Když si vzpomenu třeba na Trysil, kde jsme zápolili s deštěm a trať opravdu nebyla dobrá, tak myslím, že co se týče přípravy, tak určitě uděláme všechno, co trenéři naplánují.“

Lyže jezdí dobře?

„Ještě se tím prokousáváme, servisní tým tady s námi byl na prvním turnusu soustředění a pak dorazil koncem minulého týdne na druhou část. Testujeme nové páry lyží, takže je ještě docela brzo říct, jak to vypadá s novým materiálem. A ono i v začátku sezony je to většinou do prosince takové oťukávání, sledování a pak od ledna už trošku víte co a jak.“

Loni v přípravě vás zastavila nemoc. Jak jste na tom byl letos?

„Musím zaklepat, aby to vydrželo do začátku sezony. Ale letos kromě pár dnů přípravy na jaře, kdy jsem květen, červen trošku marodil, jsem absolvoval naprosto všechno, kompletní plán, co jsme měli připravený, bez úlev. Takže s tím jsem naprosto spokojený, jsem za to rád a je to obrovský rozdíl oproti loňsku.“

Na začátku přípravy šlo o nachlazení, nebo nějaké zranění?

„Spíš nachlazení, ale dostal jsem i antibiotika, která jsem měl asi po patnácti letech. Výpadek tam taky nějaký byl, ale bylo to fakt na začátku a myslím, že to není tak stěžejní jako loni, kdy to zasáhlo do nejdůležitější části. Letos by to nemělo mít na zimu žádný vliv.“

Čili letos jste kondičně připravený jako v předchozích sezonách, kromě té minulé?