Vytrvalostní závod pro Nory. Strömsheim předčil Böa, Krčmář devatenáctý

Na čerstvý sníh v promrzlém patnáctitisícovém finském městečku vyjelo jen kvarteto českých biatlonistů. Na startu se měl původně objevit i Tomáš Mikyska, avšak kvůli bolavému břichu se jej trenéři rozhodli pošetřit směrem k pátečnímu sprintu.

Sympatický výkon podal Michal Krčmář. Třiatřicetiletý rodák z Vrchlabí potvrdil výbornou střeleckou formu, když na čtyřech položkách ani jednou neminul. V Kontiolahti zatím zvládl všech čtyřicet pokusů, při závodě na 15 kilometrů z toho bylo devatenácté místo.

„Řeknu to takhle, když jsem viděl čas střelby, samozřejmě jsem si byl vědomý, že to bylo dlouhé. Byl bych hlupák, kdybych s takovým časem na střelnici nedal čtyři nuly. Není si za co tleskat, bylo to hrozně dlouhé,“ věděl Krčmář.

„V tomhle individuálu takhle závodit úplně nejde. Čtyři nuly beru, ale určitě tam vidím velký vykřičník. Takhle nemůžu pokračovat,“ doplnil český reprezentant.

Do hodnocení Krčmářova výkonu se pustil i trenér českých biatlonistů Michael Málek: „Bylo vidět, že je ve velké střelecké pohodě. Trošku nás bude mrzet jeho pomalejší běh, ale musíme si to po závodě rozebrat. Na stojáku měl zásek. Přesně ale nevím, co tam bylo, úplně jsem to neviděl. Michal je na to až moc takový opatrný, ale vždycky když přijel na střelnici, vítr se zvednul. Zvládl to však super.“

Povedený běžecký výkon naopak podal v cíli sedmadvacátý Vítězslav Hornig, kterému to ovšem nevyšlo na střelnici, kde chyboval hned třikrát. „Na trati jsem se cítil moc dobře, měl jsem dobré tempo. V ležce je to ale pořád takové neklidné a rozlítané. Střílel jsem trošku pomaleji,“ hlásil Hornig. Kvůli chybám ztratil dohromady více než dvě minuty, poněvadž každá špatně mířená rána byla oceněna pětačtyřicetisekundovou penalizací. Jonáši Marečkovi patřila po dojezdu 47. pozice, Jakub Štvrtecký skončil na 84. místě.

Největší změnou v novém ročníku Světového poháru je, že nejblyštivější esa světového biatlonu vyjíždí až v polovině startovacího pořadí. Důvodem těchto změn byla snaha udržet pozornost televizních diváků co nejdéle a zároveň udělat ze závodů zajímavější a dramatičtější podívanou.

Úterní podvečer v Kontiolahti ale stejně větší překvapení nepřinesl. Vládli Norové v čele s bezchybným Endre Strömsheimem, který jen o tři sekundy porazil hvězdného Johannese Thingnese Böa. Legendárního pětinásobného olympijského vítěze od očekávaného vítězství zastavila chyba při druhé položce ve stoje. Pro třetí místo si dojel další zástupce severské biatlonové velmoci, Sturla Holm Laegreid.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Muži - zkrácený vytrvalostní závod (15 km): 1. Strömsheim 38:08,8 (0 tr. minut), 2. J.T. Bö -3,0 (1), 3. Laegreid (všichni Nor.) -24,2 (0), 4. Mandzyn (Ukr.) -1:03,9 (0), 5. Fillon Maillet -1:10,7 (2), 6. Perrot (oba Fr.) -1:22,6 (1), ...19. Krčmář -2:16,4 (0), 27. Hornig -3:06,0 (3), 47. Mareček -4:08,2 (1), 84. Štvrtecký (všichni ČR) -6:10,3 (5).