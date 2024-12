Davidová slaví po 3 letech triumf: Ne všichni nade mnou zlomili hůl

Takhle by to šlo! První zlatá vlaštovka biatlonové sezony je tady. Markéta Davidová se rozpomněla na dril z letní přípravy a ve sprintu v Kontiolahti po čisté střelbě a celkově bezchybném výkonu vypálila rybník francouzským i švédským favoritkám. Počtvrté v kariéře tak vyhrála závod Světového poháru, poprvé od listopadu 2021, a zajistila si start mezi smetánkou v nedělním závodě s hromadným startem.

Biatlonoví fanoušci v tuzemsku už začali bědovat nad dalším špatným startem do SP, ale opět se ze tmy vynořila ta nejpovolanější. Davidová v sobotním sprintu vystřílela všech deset terčů, dokonce to byly na poměry české jedničky i rychlé položky.

Na trati navíc postupně přidávala pod kotel, takže v posledním kole byla srovnatelně rychlá jako slovinský expres Anamarija Lampičová. „Ta chudák určitě šla nějakou prasárnu po stojce, ne? Ono je to pak znát, když člověk nemusí jít metry navíc,“ řekla po závodě veselá Davidová – a nepletla se. Slovinka totiž při druhé střelbě čtyřikrát minula a absolvovala čtyři trestné okruhy.

Bez jediného dne přesně po dvou letech Makula, jak se Davidové přezdívá, zajela perfektní sprint. V prosinci 2022 jí radost z triumfu překazila tehdy podobně bezchybná Němka Denise Herrmannová. Jenže zatímco tehdy soupeřka Davidové letěla po sněhu a navíc byla čistá ve střelbě, v Kontiolahti postupně české reprezentantce odpadaly soupeřky, které by ji ještě mohly ohrozit, jako zralé hrušky ze stromu.

Davidové sedlo vše dle představ a pomohlo, že nejrychlejší dámy současného biatlonu postupně na střelnici chybovaly. Když na střelbě vestoje dvakrát vedle pálila i nejrychlejší žena závodu Elvira Öbergová ze Švédska, pomalu se rýsovaly zlaté finské oslavy. Z top závodnic minulé sezony střílela stejně jako Davidová čistě snad jen Švýcarka Lena Haeckiová-Grossová, jenže běžecky se nemohla s vítězkou sprintu rovnat.

„Jsem hrozně ráda. V ležce jsem šla do střelby s pokorou, ale dobře se mi tady střílí, takže jsem doufala v nulu. Ve stojce jsem se snažila myslet na správnou polohu. Dneska to padalo,“ pronesla Davidová ještě v době, kdy nebylo jisté, že je vítězkou.

Poděkování za všechny pozitivní zprávy

K přesné střelbě se přidal celkově osmý nejrychlejší čas na lyžích, v posledním kole dokonce šestý. Komplexní výkon vedl na nejvyšší stupínek po trablech, které prožila v minulé sezoně. Navíc se tento triumf po konci jejího oblíbeného kouče Egila Gjellanda u reprezentace jeví jako povolený doping do další práce.

„Mám pocit, že tohle bylo moje nejvíc vydřené vítězství. Asi mi to dojde později, nejsem teď schopná to vstřebat,“ pravila rodačka z Jablonce nad Nisou. „Je to ale jeden závod, takže bych nedělala závěry. Zvládla jsem dodržet plán, který jsem si dala směrem ke střelbě. Za to jsem na sebe pyšná,“ dodala.

Sobotním triumfem si bohatě zajistila nedělní vytížení. Pojede totiž závod s hromadným startem, který je, podobně jako sprint, naplánován pro ženy až po šesté hodině podvečerní finského času.

„Je to odměna, ale musím říct, že ty pozdní závody tady jsou dost šílené. Člověk celý den čeká, ale těším se,“ měla jasno sedmadvacetiletá biatlonistka. „Chci poděkovat za všechny pozitivní zprávy za poslední dva roky. Ne všichni nade mnou zlomili hůl. I teď se tady na mě všichni usmívají, je to hrozně hezké.“

Z Češek ještě solidní závod absolvovala i dvacátá Tereza Voborníková, která se stále dostává do formy po nemoci. „Řekla jsem si, že běžecky se ze dne na den zázrak nestane, ale dost bylo jedniček, takže to aspoň vystřílím čistě,“ oddechla si. Zbylé Češky bohužel propadly, ale hlavní je, že na sprint v Kontiolahti se bude vzpomínat jako na triumfální podnik Markéty Davidové.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Davidová (ČR) 20:39,7 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -8,8 (2), 3. Minkkinenová (Fin.) -11,9 (0), 4. Preussová (Něm.) -12,0 (1), 5. Knottenová (Nor.) -15,3 (0), 6. Tannheimerová (Něm.) -21,1 (0), ... 20. Voborníková -54,3 (0), 55. Jislová -1:45,4 (2), 73. Otcovská -2:20,7 (3), 76. Charvátová (všechny ČR) -2:36,8 (5).

Průběžné pořadí (po 2 z 21 závodů): 1. E. Öbergová 140, 2. Jeanmonnotová (Fr.) 114 , 3. Preussová 105, 4. Davidová 101, 5. Minkkinenová 96, 6. Halvarssonová (Švéd.) 92, ...33. Voborníková 21, 41. Jislová 17, 45. Charvátová 12, 49. Otcovská 9.