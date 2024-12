Strach o Tandrevoldovou: Zastavila, pohled děsil, měla by být jinde...

Tohle už není legrace. Norská biatlonistka Ingrid Tandrevoldová měla i v sobotním sprintu Světového poháru v Kontiolahti potíže se nepravidelným srdečním rytmem a během závodu musela zastavit. Do cíle se dostala, ale sportovní veřejnost má o ní stále větší obavy. „Měla by být jinde než se startovním číslem,“ řekl Ole Kristian Stoltenberg, biatlonový expert norské televize TV 2.

Byl to pohled, který děsil. Ingrid Tandrevoldová zastavila na kraji trati a s úsilím se snažila popadnout dech. Měla už za sebou bezchybnou střeleckou polohu vleže a za normálních podmínek by mohla útočit na stupně vítězů. Třicet sekund nucené pauzy ale její naděje zahnalo.

Nebylo to poprvé. Už ve středečním vytrvalostním závodě Tandrevoldová měla problémy s nepravidelným srdečním tepem.

„Obrázky, které jsme viděli, byly nic moc. Vypadá to, že by teď měla být jinde než se startovním číslem,“ uvedl Stoltenberg.

„Je bolestné se na tyhle obrázky dívat. Ale předpokládám, že to má lékařský tým pod kontrolou,“ řekl Ola Lunde, střelecký expert norské televize NRK.

Nemůžu pořád zastavovat...

Tandrevoldová dostala po středečním incidentu k sobotnímu startu ve sprintu zelenou, ale problémy se opakovaly. I s nimi se dostala do cíle jako třiadvacátá se ztrátou 1:14,3 minuty na vítěznou Markétu Davidovou.

„Jde jen o to, že mám poruchy srdečního rytmu. Je to jako rýha na desce. Zasekne se a pak se prostě zastaví a pulzuje opravdu silně. Pak se musím snažit, aby se to zase dostalo do rytmu,“ vysvětlovala Tandrevold v rozhovoru pro TV 2.

Norku podobné potíže trápily už v minulosti, naposledy na olympiádě v Pekingu, kde zkolabovala v cíli stíhacího závodu. Tandrevoldová se tehdy na náročné trati ve vysoké nadmořské výšce dostala ve stavu znatelného vyčerpání a hned za čárou jí museli křísit.

„Jsem pečlivě sledována, takže se o své zdraví nebojím,“ líčí Tandrevoldová, která zdůraznila, že necítí fyzickou bolest. „Ale samozřejmě mám obavy o zbytek sezony. Nemůžu tady takhle závodit. Střílím devět ran z deseti. Ale nemůžu pořád zastavovat na pětačtyřicet vteřin.“