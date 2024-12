Potíže se srdcem nutí Tandrevoldovou vynechat závody. Šílené, říká Davidová

Vyděsila fanoušky i televizní experty. Norka Ingrid Tandrevoldová musela kvůli nepravidelnému srdečnímu rytmu už ve dvou závodech na trati na chvíli zastavit, aby se jí srovnaly tepy a pak teprve mohla pokračovat. To se rozhodně nebude dít při další zastávce Světového poháru v Hochfilzenu. Tam totiž Tandrevoldová vůbec nebude.

U profesionálů tyto záběry nebývají k vidění. Aby sportovec zastavil v průběhu závodu na kraji trati a tam se vydýchával, aby mohl po desítkách sekund pokračovat. A právě takové drama předvedla hned dvakrát v jednom týdnu Ingrid Tandrevoldová, která byla před startem sezony pasována do role jedné z favoritek na velký křišťálový glóbus.

V sobotním sprintu musela na půl minuty zastavit chvíli poté, kdy odjela po střelbě vleže. „Je bolestivé sledovat tyto záběry,“ komentoval to expert norské stanice TV2 Ola Lunde, když musel sledovat, jak se snaží Tandrevoldová dostat pod kontrolu svůj dech.

Podobné situace nedělají dobře ani vítězce sobotního sprintu Markétě Davidové. „Je to šílené, co se Ingrid děje,“ prohlásila pro norská média.

Mnoho lidí tak nepřekvapilo, když v neděli norský tým oznámil, že stahuje svou ženskou jedničku ze závodu s hromadným startem, ale také z celého podniku v Hochfilzenu o dalším víkendu.

„Ingrid potřebuje klid a odpočinek po epizodách zrychleného srdečního rytmu. Jsme v kontaktu s kardiologem, abychom posoudili další postup,“ uvedl v tiskové zprávě lékař Norů Aasne Fenne Hoksrud.

Sama biatlonistka se přitom snažila fanoušky i ostatní uklidnit, že nejde o nic, co by ji ohrožovalo.

„Mám poruchu srdečního rytmu, což znamená, že mé srdce někdy bije rychleji než normálně. Stává se to jen občas, ale jak jste viděli, teď se to stalo dvakrát v krátké době při soutěži. Je to zátěž, ze které se zotavuji déle než po normální soutěži,“ řekla Tandrevoldová.

Osmadvacetiletá sportovkyně dodala, že jde o problém, který nastává jen po střelbě vleže. „Po dolehnutí na zem máte stálý tep a pak vám tep klesne, když střílíte. Když navíc zadržíte dech, jako to děláme při střelbě, je to pro mě asi spouštěč. To je moje zkušenost. Proto jsme se v posledních dnech snažili pracovat na zkrácení mého dechu,“ vysvětlovala Norka.

Teď bude tedy následovat pauza, při které bude Tandrevoldová řešit s lékaři a trenéry, co dál.

„Musíme si společně s Ingrid promluvit s doktorem a podpůrným týmem a zjistit, co je pro celý tým nejlepší. Pak se uvidí,“ prohlásil šéf lékařů norského biatlonového týmu Ragnar Hagen.