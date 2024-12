Hornig edice 2024: co stojí za velkým zrychlením? Zhubnul, pomohl Krčmář

Je to rozdíl, kterého si nejde nevšimnout. Na konci minulé sezony ztrácel Vítězslav Hornig ve sprintu na nejrychlejšího běžce 3:19 minuty. Teď v Kontiolahti to bylo jen 37 sekund! Posun jako hrom. Co za ním stojí? „Není to rozhodně jedna věc,“ říká hned na úvod aktuálně nejlepší český muž. Jednou z věcí bylo, že zhubnul. Jak mu v tom pomohl Michal Krčmář?