Komplikace pro českou hvězdu: Davidová vynechá i další závody

Nemilá zpráva přišla z českého biatlonového tábora z Hochfilzenu. Nejprve to začalo oznámením, že Markéta Davidová nenastoupí do nedělní štafety žen. Důvod? Nepříjemné bolesti zad.

„Markéta si tady v týdnu trochu pohnula se zády a od té doby se jí vracejí bolesti. Náš lékařský tým na tom neustále pracuje a snažil se ji nachystat na závody, které chtěla sama jet,“ řekl pro oficiální web Českého biatlonového svazu trenér Lukáš Dostál s tím, že místo Davidové pojede štafetu Kristýna Otcovská.

Davidová pak byla pro Radiožurnál Sport ještě o něco konkrétnější. „Není to úplně super. Uvidíme, co se s tím dá dělat. Vlastně se mi ani nic nepřihodilo. Jsem si vědoma, čím by to mohlo být, ale je to fakt špatný. Doufám, že to trochu povolí. Brání mi to i v normálním fungování, takže to není nic moc.“

Velké bolesti se prý dostavily v pátek. V den, kdy ve sprintu skončila sedmá a měla tak výbornou výchozí pozici do sobotního stíhacího závodu. V něm nastoupila a ještě o dvě místa svůj výsledek z pátku vylepšila. A to nebýt úplně poslední netrefené rány, mohla brát i stříbro.

Ačkoliv předtím pociťovala silné bolesti, v závodu to šlo. „Tam to člověk naštěstí tolik nevnímá, ale procesy před tím a potom jsou trochu náročnější,“ řekla biatlonistka, jíž v tuto chvíli patří v průběžném pořadí Světového poháru čtvrtá příčka.

To se ale po příštím víkendu s velkou pravděpodobností změní. Spolu s lékaři totiž Davidová a další členové realizačního týmu rozhodli, že na třetí zastávku SP ve francouzské Annecy-Le Grand Bornand neodcestuje.

„Markéta si už od pátečního rána stěžovala na velké bolesti v zádech. S fyzioterapeuty jsme dělali, co jsme mohli, abychom ji připravili na individuální závody. V sobotu po závodě jsme si ale řekli, že už by byl velký hazard pokračovat. Markéta teď odcestuje domů a podstoupí další vyšetření v Praze,“ vysvětlil týmový lékař Libor Vítek.

Davidová není jedinou ze světových hvězd, kterou v této sezoně nepříjemně potrápily zdravotní potíže. Nový ročník zatím vůbec neodstartovala obhájkyně celkového prvenství Lisa Vittozziová. Ta se také potýká s bolestmi zad.

Po úvodu v Kontiolahti, kde vyděsila řadu lidí, v Hochfilzenu nezávodila Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová. Kvůli nepravidelnému srdečnímu rytmu ve Finsku musela v závodu dokonce na chvíli zastavit a dostat svou tepovou frekvenci do přijatelných mezí. Proto ji lékaři raději nechali odpočívat.