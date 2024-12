Biatlon ONLINE: ženy jedou v Annecy stíhací závod. za muže dominoval Bö

Po senzační výhře ve sprintu se čekalo, jak si Martin Uldal poradí se stíhacím závodem. Z jeho pohledu šlo ale o zklamání, po mnoha trestných kolech dojel až ve třetí desítce. Absolutní dominanci předvedl ve francouzském Annecy Johannes Thingnes Bö, jenž s jedním trestným kolem dojel do cíle s velkým náskokem. Do „stíhačky“ nenastoupil kvůli nemoci Jonáš Mareček, nejlepším Čechem tak byl Vítězslav Hornig na 29. místě. Do akce jdou ještě ženy od 14:45. Jízdu můžete sledovat ONLINE na iSport.cz.