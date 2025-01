Švédská hvězda předvedla druhý nej výkon historie. S trenérem to oplakala

Po čtvrtečním sprintu to u ní bylo spíš na vhození ručníku „do ringu“. Elvira Öbergová skončila až na 37. místě, když se pětkrát z deseti ran netrefila do terče. V sobotním stíhacím závodu ale předvedla parádní pomstu za předchozí nevydařené sprinty. Vyskočila o úžasných 34 míst až na třetí příčku. V samotné stíhačce porazila vítěznou Lou Jeanmonnotovou o víc než minutu. Když ji pak v cíli přišel obejmout střelecký trenér, rozplakala se mu v náručí.

Nebyla to ani trochu snadná výchozí pozice do závodu, v němž pykáte za svůj předchozí nezdar. Přesně tak to platilo pro švédskou raketu Elviru Öbergovou. Kvůli značně nepovedenému sprintu startovala až jako 37. se ztrátou 2:21 minuty na Paulu Botetovou, čtvrteční vítězku.

Jenže tentokrát se pětadvacetileté Švédce povedlo to, na čem byla bita ve sprintu – střelba. Po prvních třech položkách u ní stále svítila nula v kolonce netrefených terčů. Ten jediný, který nezbělal, si připsala až na poslední střelbě vestoje.

Ovšem co je pro tuto superrychlou běžkyni 150 metrů navíc? Tentokrát v podstatě nic. Na trati desetikilometrového závodu byla jednoznačně nejrychlejší ženou dne. Další skvělé běžkyni Slovince Anamariji Lampičové nadělila v běhu téměř 32 sekund. A pokud by se počítal čistě jen čas stíhacího závodu, porazila by v něm jinak vítěznou Jeanmonnotovou o 1:01,8 minuty.

„Byl to pravděpodobně jeden z absolutně nejlepších závodů, které jsem kdy odjela,“ hlásila pak Öbergová nadšeně do švédské televize SVT.

V tu chvíli asi ani netušila, jakou má pravdu. Podle statistického serveru Realbiathlon zajela druhou nejlepší stíhací jízdu historie. Vůbec nejlepší byl podle těchto statistik Tarjei Bö v roce 2011, když své postavení vylepšil o 42 míst. Öbergové tak s číslem 34 patří druhá příčka.

„Budu upřímná, biatlon mě poslední dva dny moc nebavil. Ale teď jsem hladová úplně jinak,“ hlásila aktuálně třetí žena průběžného pořadí Světového poháru.

Takového výsledku dosáhla hlavně díky vydařené střelbě. „Cítila jsem se docela dobře a věděla jsem, že musím jet. Začít s nulou znamenalo hodně. Měla jsem pak úplně jiný klid. Když je pak i druhá položka s nulou, je to už naprosto odlišný závod,“ vysvětlovala mladší ze sesterského dua.

Radost z povedené střelby pak vedla k tomu, že když jí přišel do prostoru cíle pogratulovat švédský střelecký trenér Jean-Marc Chabloz a objal ji, rozplakala se dojetím. „Tolik na tom pracujeme. To, že jsem se s ním o to mohla podělit, pro mě moc znamenalo,“ okomentovala to Öbergová.