Trenér pucoval Nory po štafetách: 12 chyb? Říkáte si nejlepší na světě

V neděli si mohl střelecký kouč Norů Siegfried Mazet uznale pokyvovat. Tři Norové mezi první čtyřkou ve stíhacím závodě a rivalové z Francie pokořeni? Takhle by to šlo. Jenže Francouze ve službách Norů dráždí v této sezoně štafety, kde jeho rodná země severskou velmoc zostudila už čtyřmi triumfy v řadě. „Na schůzce po štafetách byl trochu horká hlava,“ přiznal vítěz sprintu a druhý ve stíhačce Tarjei Bö na adresu svého kouče.

Ten tlak si asi málokdo umí představit. Norové vládnou světovému biatlonu, přesto se po nich chce víc. Vždyť Sturla Holm Laegreid a Johannes Thingnes Bö bezpečně vedou o parník celkovou klasifikaci SP před francouzskými vlčáky a zástupem dalších Norů, kde tu a tam vykoukne i borec jiné národnosti. Norové by možná okupovali lepší místenky, ale kvůli velké konkurenci kromě těch největších es nemohou odjet všichni kompletní program SP.

Řeč je však o individuálních výsledcích. Problémy jsou jinde. Mnozí mohou považovat štafetová klání za výkladní skříň biatlonu. Právě tato disciplína má ukázat největší sílu týmu. Tam ale Norové hoří. Třikrát druhé místo a v Ruhpoldingu po třech trestných kolech až čtvrtá příčka? Nic, čím by se hlavní biatlonová velmoc měla chlubit podle nalajnovaných měřítek Mazeta, který logicky musí své svěřence přivádět primárně k triumfům. Druhá místa Norsko nezajímají.

Když v roce 2016 Mazet skončil u Francouzů a přešel k největším rivalům, na severu si mnuli ruce. U galského kohouta se mluvilo i o zradě. Martin Fourcade ve své autobiografii přiznal, že pro přesun Mazeta k Norům nenašel pochopení. Právě pod tímto koučem se stal z Fourcada biatlonový superman a třeba takový Vincent Jay se pod jeho taktovkou radoval z olympijského zlata.

Do Norska šel za novou výzvou a údajně až trojnásobným platem. Norové se zvedli a nového supermana si Mazet „vyrobil“ z Johannese Bö. Jenže na vše hází stín štafetová „mizérie“ viděno optikou norských ambicí.

„Dvanáct chyb na střelnici? Říkáte si nejlepší biatlonisté světa, tak se podle toho musíte chovat. Neklesejte na úroveň, na které se nepoznáváte,“ měl říct Mazet po sobotní štafetě svým svěřencům. Kvartet ve složení Laegreid, Tarjei Bö, Johannes Bö a Vetle Sjästad Christiansen skončil druhý téměř tři čtvrtě minuty za hegemony z Francie. „Nejsme na naší obvyklé úrovni, musíme na to reagovat,“ dodal Mazet.

Příliš se soustředíme na výsledky

Možná to byl i důsledek neúspěchu v Ruhpoldingu, kde Norové šli ve štafetě dokonce třikrát na trestné kolo. „Pokud podávám takové výkony, nemám tady snad ani co dělat,“ hlesl Vebjörn Sörum, který kroužil jako neúspěšný střelec hned dvakrát.

Tarjei Bö však prozradil, že všichni s koučem nejsou zajedno. Starší z hvězdného sourozeneckého dua před několika dny oznámil, že stejně jako jeho bratr Johannes ukončí po sezoně kariéru. Jako jeden z důvodů uvedl, že biatlon je už příliš velká dřina. Možná i proto s Mazetem nesouhlasil. „Siegfried byl na schůzce po štafetách trochu horká hlava. Všichni ale souhlasili se mnou, že se příliš soustředíme na výsledky. Něco podobného ovlivňuje naše sebevědomí,“ řekl Tarjei Bö.

„Jde o to myslet při střelbě na správné věci. Tentokrát jsem to udělal. Zdá se, že to kolem nás zafungovalo,“ řekl po triumfu ve stíhačce Laegreid pravděpodobně i s odkazem na sobotní debatu uvnitř týmu.

Teď už čeká biatlonisty pauza od Světového poháru. Po Anterselvě je totiž na programu až MS, v Lenzerheide potrvá od 12. do 23. února.

TOP 10 celkové klasifikace SP biatlonistů 2024/25:

1.Sturla Holm Laegreid (Nor.) – 584 bodů

2. Johannes Thingnes Bö (Nor.) – 806

3. Eric Perrot (Fr.) – 585

4. Emilien Jacquelin (Fr.) – 567

5. Tarjei Bö (Nor.) – 553

6. Sebastian Samuelsson (Švé.) – 549

7. Vebjörn Sörum (Nor.) – 491

8. Quinton Fillon Maillet (Fra.) – 490

9. Tommaso Giacomel (Ita.) – 465

10. Fabien Claude (Fra.) – 437