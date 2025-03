Davidová promluvila: Bez bolesti to úplně není. Na umístění nemyslím

Téměř tři měsíce se neobjevila v závodech. Během nich musela Markéta Davidová řešit nepříjemné zdravotní problémy. Konkrétně vyhřezlou ploténku. Konzervativní léčba, která stále pokračuje, zahrnuje řadu cvičení, která musí biatlonová hvězda denně praktikovat. Díky tomu ale má teď naději, že v pátek nastoupí zase po měsících do závodů, a rovnou před domácím publikem v Novém Městě na Moravě. Co prožívala během těžkého období a co jí pomáhalo?

I pětkrát denně cvičí. Pevnou součástí její výbavy na cesty se stala řada rehabilitačních pomůcek. S problémem, který Markétu Davidovou postihl, to zkrátka asi už ani jinak nepůjde. Teď, den před svým plánovaným startem v závodu Světového poháru po třech měsících, prozradila další podrobnosti, třeba jak trávila čas během léčby, ale i to, jak na tom v současné době její pochroumaná záda jsou.

Když na začátku týdne oznámil Český svaz biatlonu nominaci žen na závody SP v Novém Městě na Moravě, nechyběla v ní největší hvězda ženského týmu Markéta Davidová. K radosti českých fanoušků. Žena, která začátkem prosince v Kontiolahti ovládla sprint, to ale měla v aktuální sezoně velmi komplikované. Po úspěchu totiž přišla tvrdá rána. Při Světovém poháru v rakouském Hochfilzenu si totiž způsobila výhřez ploténky. Následovaly prohlídky a konzultace s lékaři, jakou léčbu zvolí. Rozhodli se pro konzervativní, tedy bez operace.

Co se někdejší mistryni světa v takové situaci honilo hlavou? „To asi nechcete vědět. To si nechám pro sebe,“ řekla Davidová ve čtvrtek ve Vysočina Areně při prvním rozhovoru pro média od 14. prosince.

V oblíbeném středisku českých biatlonistů je proto, že by ráda nastoupila do pátečního sprintu, ale… „Myslím si, že se opravdu nedá dopředu nic říct. Uvidím, jak se v pátek probudím a jak to bude vypadat,“ pronesla Davidová s tím, že kdyby ženy jely už ve čtvrtek, tak by na startu byla.

Už začátkem týdne hlásila, že momentálně funguje den ze dne. „Každý den dělají záda něco jiného. Je to těžké nějak odhadnout, co se bude dít.“ I pocity každé ráno jsou jiné. „Teď je těžké rozhodovat se, jestli to je to, že se s tím tělo vyrovnává, nebo je tam větší problém. Když se úplně necítím, můj den vypadá tak, že to dost konzultuju s různými lidmi, abych něco nepodcenila,“ přiznala osmadvacetiletá sportovkyně.

Při prvních trénincích v Novém Městě na Moravě se ale cítila dobře. „Bylo to v pohodě. Trať je tu měkká, jsou tu jarní podmínky. Je cítit jaro ve vzduchu,“ řekla.

Článek pokračuje pod grafikou

Nebýt ‚zelené‘ od lékařů, že může zase zkusit závody, rozhodně by nic sama od sebe neriskovala. „Začalo se to zlepšovat a dostala jsem povolení, že se to může zkusit. Nevím, jestli někdo z vás měl vyhřezlou ploténku, ale stejně to není na to ležet v posteli. Musí se pro to něco dělat, aby se to spravilo. Takže tohle je v rámci nějakého návratu zpátky. Nechci, aby si lidé mysleli, že to nějak přeháním, nebo dělám něco, co bych neměla. Mám to posvěcené od doktorů, odborníků. Samozřejmě tělo si něco zažilo a moc dobře si to pamatuje. Takže bez bolesti to zatím ještě úplně není,“ připustila Davidová.

Součástí konzervativní léčby jsou mimo jiné i různé cviky. „Cvičím často a jak je potřeba, podle toho, jak se tělo probudí. Rehabilituju nebo chodím na fyzioterapie, různé fyzikální terapie. Zkoušíme všechno, co jde, co by tomu mohlo pomoct.“

Do své tašky na cesty teď ale musí právě kvůli různým cvičením přibalit i rehabilitační pomůcky. „Momentálně toho vozím opravdu hodně, třeba různé gumy na cvičení, pranamatku (akupresurní rehabilitační podložku),“ přiblížila biatlonistka.

Období, kterým si prošla, nebylo jednoduché ani po psychické stránce. Pomáhal jí například kontakt se zvířaty, hlavně jejím koněm. I když jezdit na něm samozřejmě nemohla. „Chodila jsem se tam s ním aspoň mazlit,“ usmála se Davidová. Doufá ale, že v létě, jako již tradičně, bude moci absolvovat se svým koněm i závody.

Už dříve se pustila do studia na dálku, dělala si například kurz fyzioterapie koní. „Čas by na to asi byl i teď, ale hlava na to úplně nebyla. Bylo to takové náročné,“ prohlásila.

Nyní je ráda, že po dlouhých týdnech, které strávila střídavě doma, pobíháním po doktorech a fyzioterapiích, může být zase v jiném prostředí. „I když jsem byla nedávno v Polsku na závodech s juniorkami, bylo to fajn.“

Zda v pátek do sprintu opravdu nastoupí, tedy uvidí až v ten den ráno. Jedno ale ví už teď. „Samozřejmě, jsem ve svěťáku, takže jakmile si nandám číslo, tak závodím. Ale myslím si, že je to v rámci navrácení se zpět, abych byla ready na příští sezonu a příští přípravu. Na umístění tady určitě nemyslím,“ řekla rozhodně.