SP v biatlonu 2024/25 Nové Město: program a výsledky sedmé zastávky

1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 854 2. Johannes Thingnes Boe (NOR) 806 3. Eric Perrot (Fra.) 585 20. Vítězslav Hornig (ČR) 258 34. Michal Krčmář (ČR) 146 40. Jonáš Mareček (ČR) 104 53. Adam Vaclavic (ČR) 28 81. Jakub Štvrtecký (ČR) 1

1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 279

2. Johannes Thingnes Boe (Nor.) 277

3. Martin Uldal (Nor.) 236

21. Vítězslav Hornig (ČR) 83

27. Jonáš Mareček (ČR) 71

29. Michal Krčmář (ČR) 68

45. Adam Vaclavic (ČR) 22

70. Jakub Štvrtecký (ČR) 1