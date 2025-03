Julia Simonová porazila o 39,1 vteřiny Švédku Hannu Öbergovou, třetí byla Němka Franziska Preussová. Malý křišťálový glóbus získala další Francouzka Lou Jeanmonnotová, která dnes doběhla sedmá. Nejlepší Češka Jessica Jislová obsadila po chybě na posledním terči 23. místo.

Z českých reprezentantek bodovala také Lucie Charvátová, která skončila po třech chybách na 27. místě. Tereza Voborníková udělala o jednu chybu více a byla 53. Tereza Vinklárková měla tři chyby a obsadila 64. příčku. Markéta Davidová, která startovala ve sprintu v Novém Městě na Moravě, podstoupila další vyšetření vyhřezlé ploténky a ve slovinském středisku chybí.

Vytrvalostní závod žen byl v Pokljuce zkrácen vinou nepříznivého počasí a podmínkám na trati. Kvůli dešti a teplému počasí přehodili organizátoři na dnešek také závod mužů, který začne v 15:15. Na startu bude čtveřice českých reprezentantů Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska a Adam Václavík, Vítězslav Hornig ve startovní listině chybí.

Třicetiletá Jislová závod dobře rozběhla. Po třech čistých položkách atakovala umístění v první patnáctce. Na závěrečné stojce ale minula poslední terč a propadla se. „Ta poslední rána mě hodně mrzí. To zkazí celý závod. Když člověk netrefí poslední ránu, tak ho to akorát celé naštve. Mrzí mě to, střelnice dnes nebyla tak těžká. Měla jsem na to, abych ji trefila a byl by to ještě hezčí výsledek,“ řekla České televizi Jislová.

Nejvýše postavená Češka v seriálu Voborníková přišla o naději na dobrý výsledek při úvodní ležce, kde dvakrát minula. Další dvě chyby přidala na závěrečné střelbě vestoje. „Byl to nepovedený závod na střelnici. Po první střelbě jsem věděla, že už si nemohu dovolit žádnou chybu a trochu to na mě dolehlo na poslední stojce, kdy jsem věděla, že musím. A to je vždy taková cesta do pekel,“ uvedla Voborníková.

Předloňská vítězka Světového poháru Simonová uspěla díky stoprocentní střelbě a desátému nejrychlejšímu běhu. V SP vybojovala druhé individuální vítězství v sezoně a jedenácté v kariéře. V čele seriálu zůstává Preussová, která vede o 60 bodů před Jeanmonnotovou.

SP v biatlonu v Pokljuce - zkrácené vytrvalostní závody:

Ženy (12,5 km): 1. Simonová (Fr.) 38:08,2 (0 trest. minut), 2. H. Öbergová (Švéd.) -39,1 (1), 3. Preussová (Něm.) -46,2 (0), 4. Heijdenbergová (Švéd.) -1:04,1 (1), 5. Michelonová -1:06,9 (2), 6. Braisazová-Bouchetová (obě Fr.) -1:19,4 (2), ...23. Jislová -3:39,5 (1), 27. Charvátová -3:54,7 (3), 53. Voborníková -5:42,6 (4), 64. Vinklárková (všechny ČR) -6:42,6 (3).

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 221, 2. Preussová 190, 3. Michelonová 146, 4. H. Öbergová 122, 5. Simonová 120, 6. Halvarssonová (Švéd.) 109, ...15. Jislová 60, 36. Voborníková 30, 40. Charvátová 26, 53. Davidová 11, 55. Otcovská (všechny ČR) 9.

Průběžné pořadí (po 17 z 21 závodů): 1. Preussová 998, 2. Jeanmonnotová 938, 3. Simonová 775, 4. Michelonová 638, 5. Richardová (Fr.) 621, 6. Grotianová (Něm.) 589, ...25. Voborníková 229, 27. 27. Davidová 223, 37. Jislová 153, 49. Charvátová 83, 85. Otcovská 9.