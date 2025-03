Vstoupit do diskuse (

Závody s hromadným startem na biatlonovém Světovém poháru v Pokljuce vyhráli Francouzi Éric Perrot a Lou Jeanmonnotová. Perrot porazil o 3,1 sekundy krajana Quentina Fillona Mailleta, třetí byl lídr seriálu Nor Sturla Holm Laegreid. Jeanmonnotová předčila o 16,4 sekundy nečekaně druhou Bulharku Milenu Todorovovou, třetí skončila také překvapivě domácí Slovinka Anamarija Lampičová. Nejlepší z českých reprezentantů byla patnáctá Tereza Voborníková.

Hned za Voborníkovou skončila Jessica Jislová, která na krajanku ztratila 0,3 sekundy. Jediný český zástupce v závodě mužů Adam Václavík obsadil po sedmi trestných kolech předposlední 29. místo. Vítězslav Hornig po narození dcery do slovinského střediska neodcestoval.

Voborníková s Jislovou vstoupily do závodu čistými položkami vleže, zpomalily je až chyby vestoje. Jislová, která startovala jako náhradnice, vybíhala po závěrečné „stojce“ jako desátá, ale v závěrečném kole se propadla. Na cílové rovince ji předstihla i Voborníková.

Šestadvacetiletá Jeanmonnotová vybojovala sedmé individuální vítězství v sezoně po jedné chybě na střelnici, měla také třetí nejrychlejší běh. Díky prvnímu triumfu v závodě s hromadným startem v sezoně se přiblížila v průběžném pořadí SP vedoucí Němce Franzisce Preussové na 20 bodů. Preussová tentokrát skončila po dvou trestných kolech pátá.

Sedmadvacetiletá Todorovová vybojovala druhé stupně vítězů v kariéře po třetím místě z lednového sprintu v Oberhofu. Bývalá elitní běžkyně na lyžích Lampičová byla na stupních vítězů také podruhé, třetí skončila i v prosincovém sprintu v Annecy.

Také Václavík začal dva dny po životním 14. místě z vytrvalostního závodu nadějně. Po první čisté střelbě vleže se pohyboval v čelní skupině a naději na dobrý výsledek držel i po jedné chybě na druhé zastávce. Položky vestoje se mu ale nevydařily. Nejprve minul dvakrát a po dalších čtyřech trestných kolech po závěrečné střelbě se propadl na chvost.

Třiadvacetiletý Perrot vybojoval třetí vítězství v SP a druhé v sezoně. Letošní mistr světa z vytrvalostního závodu se posunul v průběžném pořadí seriálu na třetí příčku. Vedení při absenci nemocného Johannese Thingnese Böa zvýšil Laegreid a vede před pětinásobným celkovým vítězem o 104 bodů.

Světový pohár v Pokljuce zakončí v neděli závody smíšených štafet.

SP v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko) - závody s hromadným startem:

Muži (15 km): 1. Perrot 35:42,7 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -3,1 (1), 3. Laegreid (Nor.) -22,3 (1), 4. Fabien Claude (Fr.) -44,0 (1), 5. Nelin (Švéd.) -1:14,9 (1), 6. Uldal (Nor.) -1:18,0 (2), ...29. Václavík (ČR) -4:08,0 (7).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. Laegreid 1071, 2. J. T. Bö (Nor.) 967, 3. Perrot 797, 4. Jacquelin (Fr.) 755, 5. Samuelsson (Švéd.) 732, 6. Fillon Maillet 706, ...21. Hornig 310, 33. Krčmář 167, 42. Mareček 104, 51. Václavík 59, 72. Mikyska 13, 88. Štvrtecký (všichni ČR) 1.

Ženy (12,5 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 39:41,8 (1 tr. okruh), 2. Todorovová (Bulh.) -16,4 (0), 3. Lampičová (Slovin.) -22,8 (1), 4. Richardová (Fr.) -41,5 (1), 5. Preussová (Něm.) -54,6 (2), 6. Magnussonová (Švéd.) -54,9 (0), ...15. Voborníková -1:21,6 (2), 16. Jislová (obě ČR) -1:21,9 (1)

Průběžné pořadí (po 18 z 21 závodů): 1. Preussová 1048, 2. Jeanmonnotová 1028, 3. Simonová (Fr.) 804, 4. Richardová 676, 5. Michelonová (Fr.) 666, 6. Grotianová (Něm.) 620, ...24. Voborníková 255, 27. 29. Davidová 223, 35. Jislová 178, 49. Charvátová 83, 85. Otcovská (všechny ČR) 9.