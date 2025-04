Rozplétání kauzy kolem bývalého šéfa Mezinárodní biatlonové unie (IBU) Anderse Besseberga (79) dospělo k momentu, kdy jeden jenom kroutí hlavou. Před rokem byl sice odsouzen na tři roky vězení za korupci, ale někdejší norský funkcionář se odvolal. Měl přihlížet dopingovému počínání Rusů za protislužbu, která měla zahrnovat i náklonnost placených společnic. A to je sám o sobě právní přečin. Platit za sex je totiž v Norsku nelegální. Trestají se zákazníci, nikoliv prostitutky. Bessebergovi by se tak pobyt ve vězení mohl ještě protáhnout, a tak došlo na úsměvná vyjádření při další etapě soudního procesu tento týden.

V pondělí pokračoval soud s někdejším prvním mužem světového biatlonu Andersem Bessebergem. Že před ruským dopingem zavíral oči, se přetřásá už několik let. Ještě za jeho působení ve funkci se proti němu stavěli i čeští biatlonisté včetně Gabriely Soukalové, která mu při předávání cen vítězů v roce 2017 nepodala ruku.

Detaily Bessebergova působení se však i po letech nadále řeší. Údajně ho měli Rusové zahrnout nejrůznějšími dary a výhodami. Dostával mimo jiné drahé hodinky, pozvánky na honosné lovecké výpravy, měli mu platit pronájem luxusního automobilu. Besseberg je však obviněn i z toho, že mu Rusové dohazovali prostitutky, což kategoricky popírá dál.

Sex za úplatu je v Norsku poměrně přísně stíhán. Zákazník, který je přistižen, že využívá služeb placeného sexu, může jít do vězení až na půl roku. Devětasedmdesátiletý bývalý šéf IBU se poprvé přiznal, že si objednal prostitutku, ale posléze se snažil možná až komicky vysvětlit, že to celé bylo poněkud jinak.

„Četl jsem noviny a viděl jsem tam inzerát jedné ženy, která se chtěla spojit s nějakými muži. Volal jsem jí, abychom si promluvili o něčem úplně jiném. Dostala padesát nebo sto eur, přesně si to už nepamatuji,“ vyjádřil se Besseberg o událostech z roku 2017 v Salcburku.

Vtip je v tom, že jeho pletky s neznámou ženou v Rakousku před osmi lety nebyly vůbec součástí obžaloby a Besseberg se o této zkušenosti prořekl nedopatřením při jednom z výslechů. Když se jej státní zástupkyně Marianne Djuspelandová zeptala, zda si je vědom toho, že se v Norsku trestá i využívání prostitutek v zahraničí, Besseberg odpověděl, že neví, ale dnes už si toho vědom je.

Sex s hezkou mladou dívkou bych si pamatoval

Bývalý funkcionář je hlavně obviněn, že využil služeb prostitutek v Moskvě v roce 2013 při jedné z oficiálních návštěv.

Po večeři s funkcionáři prý k němu na pokoj v hotelu přišla nějaká žena. „Myslel jsem, že patří k organizátorům a přišla s informacemi o dalším dnu. Proto jsem ji taky pustil do pokoje. Nemluvila ale německy ani anglicky,“ vypověděl Besseberg s tím, že se prý ještě obával, aby mu neukradla peněženku.

Během dřívějšího výslechu řekl vyšetřovatelům, že se domnívá, že s touto ženou mohlo dojít k pohlavnímu styku. Nyní ale otočil a tuto výpověď upravil. „Byla to obecná odpověď, protože se mi ta otázka nelíbila. Chtěl jsem se jí rychle zbavit. Vlastně si to už ani nepamatuju,“ pronesl Besseberg. „Sex s hezkou mladou dívkou bych si pamatoval, kdybych byl střízlivý, ale byl jsem pod vlivem alkoholu, to není žádné tajemství,“ dodal.

Už minulý týden se přitom řešilo jeho setkání s jistou Evou v roce 2016. Besseberg přiznal, že se s bývalou tanečnicí v nočním klubu intimně sblížil, ale ve hře neměl být sex za úplatu. Podle něj to byl jen nevinný letní flirt.

Obžaloba si však myslí něco jiného. Besseberga totiž se ženou měl propojit bývalý viceprezident IBU Viktor Majgurov, který dokonce některé jejich hovory údajně překládal. Žena totiž anglicky příliš neuměla. Dle Besseberga jde však o vykonstruovaný bod obžaloby. Líčení bude pokračovat u odvolacího soudu v Borgartingu, jak uvedl norský deník Verdens Gang.