Biatlonisté v rámci oznámení složení reprezentačních týmů pro olympijskou sezonu přišli i s jednou důležitou informací. U týmu žen po roce končí trenér Ital Luca Bormolini. Podle sportovního ředitele Ondřeje Rybáře je to z rodinných důvodů. Nahradí ho nová tvář – Jakub Procházka. Tým závodnic zůstává stejný, mužský doplní mladík Petr Hák.

Jen rok strávil u českého ženského týmu italský trenér Luca Bormolini. Od příští sezony Lukáše Dostála doplní zase nová posila. Už během světového šampionátu ve Švýcarsku se české ženy musely na chvíli obejít bez jednoho z trenérů, který musel odcestovat kvůli nemoci v rodině domů do italského Livigna. Jelikož tyto důvody přetrvávají, rozhodl se svou misi u českého týmu před olympijskou sezonou ukončit.

„Luca se rozhodl z rodinných důvodů u týmu skončit, což samozřejmě plně respektujeme. Děkujeme mu za jeho práci pro Český biatlon a přejeme mu jen to nejlepší v osobním i profesním životě,“ řekl pro svazový web sportovní ředitel Českého biatlonu Ondřej Rybář.

Bormolini přišel k českému týmu před minulou sezonou, kdy nahradil společně s Lukášem Dostálem dřívějšího norského kouče Egila Gjellanda. Tento krok se některým biatlonistkám v čele s Markétou Davidovou nelíbil, poukazovaly třeba i na nezkušenost nové trenérské dvojice.

Teď se realizační tým ženského družstva zase trochu mění a přichází Jakub Procházka. Ten dřív sám závodil v juniorské reprezentaci, brzy ale závodní kariéru ukončil. Poté trénoval v Letohradě, v sezoně 2023/24 působil jako trenér talentované mládeže v kanadském Canmore.

Zúžené týmy kvůli olympiádě

„Je to odchovanec Českého biatlonu. Jako závodník se dostal do juniorské reprezentace. Po roce v Kanadě se v minulé sezoně vrátil do Česka a působil u juniorského týmu. Jeho doménou bude technika, silová příprava a kondiční část,“ doplnil Rybář.

Nový trenér naskočí do olympijské přípravy. „Pokračujeme v modelu, který jsme si nastavili už loni. Nedojde k výraznějším změnám. Všechno samozřejmě směřuje k olympiádě, a i proto jsme se rozhodli týmy závodníků zúžit. Chceme maximálně zefektivnit práci s jednotlivými sportovci,“ prohlásil Rybář.

Příslušnost k mužskému týmu si výkony v minulé sezoně vysloužili Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a také junior Petr Hák. V ženách to byly Markéta Davidová, která nedávno podstoupila operaci vyhřezlé ploténky a Tereza Voborníková. Na návrh trenérů doplní A týmy Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tomáš Mikyska a Adam Václavík.

Trenérské duo u mužského týmu se nemění, dále pokračují Michael Málek a Ondřej Moravec. Také trvá spolupráce s norským expertem na techniku běhu Perem Torvikem.

Český tým pro sezonu 2025/2026