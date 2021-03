MS v krasobruslení: Rusky ovládly stupně, Březinová klesla na 22. místo

Začátek se Březinové povedl, ale pak spadla při trojitém rittbergeru a začala kupit chyby. Několikrát zařadila jen dvojitý skok místo trojitého. „Po tom pádu jsem asi trošku ztratila koncentraci. Nechtěla jsem udělat další pád, hrálo tam trošku roli, že musím za jakýchkoliv okolností stát na nohách. Proto ty proskočené dvojité skoky,“ uvedla při on-line tiskové konferenci.

Závěrečnou piruetu dotáčela až po doznění hudebního doprovodu a dostala srážku jednoho bodu za překročení času. O penalizaci věděla už na ledě. „Zkusila jsem ji ale dotočit, aby nebyla nula, ale aspoň nějaký level.“

Ve srovnání s krátkým programem si o jedno místo pohoršila, ale i tak by měla zajistit pro Česko místo na zimních olympijských hrách v roce 2022 v Pekingu. Ona samotná ale byla opatrná. V dějišti šampionátu se totiž objevil výklad, podle něhož by se některé kvóty z MS mohly převést na dodatečnou kvalifikaci v Oberstdorfu. „Všichni o tom momentálně debatují. Nikdo neví, kde je pravda. Vydalo se pravidlo, kterému nikdo moc nerozumí,“ konstatovala.

Nově mohou přímo z MS postoupit jen krasobruslaři, kteří jsou ve volných jízdách. Pokud některá země vybojuje víc účastníků, než má ve finále ve Stockholmu, může další její závodník o kvótu navíc zabojovat v Oberstdorfu. Spory jsou o to, zda při dodatečné kvalifikaci zůstane k dispozici stejný počet míst, nebo se navýší o tyto případy na úkor míst z MS. U žen se jedná celkem o tři místa.

Pokud by platil přesun, přestože to v kritériích mezinárodní federace ISU není výslovně uvedeno, byla by nejen Březinová, ale i česká sportovní dvojice Martin Bidař, Jelizaveta Žuková těsně pod čarou. ISU oficiální rozdělení kvót zveřejní až 11. dubna.

Boj o světové medaile v ženské soutěži byl plný chyb. Vedení po krátkém programu udržela loňská vicemistryně Evropy Ščerbakovová, která na úvod upadla při čtverném lutzu a pak už vsadila jen na trojité skoky. Návrat na mezinárodní scénu po šesti letech proměnila ve stříbro Tuktamyševová, mistryně světa z roku 2015. Ta skočila dva trojité axely, ale zradil ji flip. Na titul ztratila téměř třináct bodů.

Na bronzovou příčku se z dvanáctého místa „proskákala“ Trusovová, ačkoliv u dvou ze svých pěti čtverných skoků spadla. Pomohl jí i nezdar druhé ženy po krátkém programu Riky Kihiraové. Japonská naděje se neúspěšně pokusila o trojitý axel a nezařadila ani plánovaný čtverný skok. Udělala i další chyby a propadla se až na sedmé místo.

Taschlerovi jako jediní Češi nepostoupili do finále

Natálie a Filip Taschlerovi obsadili v dnešním rytmickém tanci 22. místo a jako jediní z českých krasobruslařů nepostoupili na mistrovství světa do finále. V čele soutěže tanečních párů se usadili Rusové Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov.

Mladí čeští tanečníci debutovali na seniorském MS. „Vidíme všechny ty celosvětový závodníky... Závod byl super, užili jsme si to na 300 procent. Dali jsme do toho, co jsme mohli. Mrzí nás ty body,“ řekl Taschler novinářům při on-line tiskové konferenci.

Ziskem rovných 64 bodů Taschlerovi zaostali o 28 setin za svým osobním rekordem. Ztratili zejména v povinné pasáži v rytmu finnstepu, kde jim rozhodčí neuznali ani jeden klíčový bod a zůstali jen na základní úrovni. Čeští krasobruslaři si chyb nebyli vědomi. „I pan trenér (Matteo Zanni) říkal, že finnstep byl nejlepší, který jsme zajeli. Všechny ty klíčové body tam viděl,“ podivovala se Taschlerová.

Devatenáctý pár loňského ME ztratil na první světovou dvacítku dva a půl bodu a zatím nezajistil Česku další účastnické místo na zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu. Šanci bude mít v září při dodatečné kvalifikaci, která se uskuteční tradičně v rámci Nebelhorn Trophy. Tam budou k dispozici čtyři místa. „Měli jsme plán A a tohle je plán B. Oberstdorf je nádherné místo, určitě se tam budeme těšit,“ řekla mužská část českého páru, který na začátku této sezony Nebelhorn Trophy vyhrál.

Ve Stockholmu budou v této kategorii korunováni noví šampioni, protože čtyřnásobní mistři světa Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francie na MS nestartují. Nakročeno na uvolněný trůn mají obhájci stříbra Sinicinová a Kacalapov. Krasobruslaři startující pod hlavičkou ruské národní federace měli v rytmickém tanci nejvyšší hodnocení v obou sadách známek.

Získali 88,15 bodu a vypracovali si přibližně dvoubodový náskok před Američany Madison Hubbellovou a Zachary Donohuem, kteří mají z posledních dvou MS stříbro a bronz. O další bod zpět je další americký pár Madison Chocková, Evan Bates, vítězové posledních dvou ročníků mistrovství čtyř kontinentů. Také oni už mají ve sbírce světové medaile, ale tu poslední získali už v roce 2016.

Volné tance v sobotu večer uzavřou soutěžní program mistrovství světa.

Ženy - konečné pořadí

1. Ščerbakovová 233,17, 2. Tuktamyševová 220,46, 3. Trusovová (Rus.) 217,20, 4. Chenová (USA) 208,63, 5. Hendrickxová (Belg.) 208,44, 6. Sakamotová (Jap.) 207,80, ...22. Březinová (ČR) 155,13.

Taneční páry - po rytmickém tanci

1. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 88,15 bodu, 2. Hubbellová, Donohue 86,05, 3. Chocková, Bates (všichni USA) 85,15, 4. Gillesová, Poirier (Kan.) 83,37, 5. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 83,02, 6. Guignardová, Fabbri (It.) 81,04, ...22. Taschlerová, Taschler (ČR) 64,00 - nepostoupili do volných tanců.