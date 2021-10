Sourozenci Taschlerovi si zajistili účast na OH: Medaile to asi ještě nebude...

Vyrůstali spolu, bydlí v Itálii v jednom bytě a jako taneční pár pojedou na olympiádu do Pekingu. Filip Taschler (22) a jeho sestra Natálie Taschlerová (19) si úspěšnou kvalifikací na závodech v Oberstdorfu (4. místo) splnili sen. „Na základce jsem si to napsal do takové roční knížečky, kam se uvádělo, čím bychom chtěli být. Já tam dal olympiádu,“ vybavuje si Filip.

Bruslí i pro tátu, bývalého boxera, který před dvěma lety po dlouhé nemoci zemřel. Dnes jim drží palce hlavně maminka, od níž se Natálie a Filip Taschlerovi už před časem vzdálili. Jejich druhým domovem se stala Egna v Itálii, pětitisícové město v jižním Tyrolsku nedaleko Bolzana. V únoru bude mladý taneční pár z Brna reprezentovat na OH v Pekingu. Díky nim bude mít Česko poprvé ve své samostatné historii zástupce ve všech čtyřech krasobruslařských disciplínách!

Už vám pořádně docvaklo, co jste dokázali?

Natálie: „Jsme natěšení, spokojení. Už to není takový chaos uvnitř. Víme, že se to vážně stalo a jsme připravení dál makat. Prostě super.“

Filip: „Už máme sestavený plán pro zbytek sezony. Chceme se co nejlépe připravit na olympiádu. Jsme nadšení a těšíme se. Většinu času budeme v Itálii, což je náš druhý domov. Zatím to vypadá, že do Česka se podíváme akorát na Vánoce. Budeme pokračovat v tom, co jsme dělali doteď. Velké změny nebudou. Možná pozveme nové choreografy, kteří můžou vymyslet něco, co se dá přidat do programů.“

Může to být nakonec větší zásah?

Natálie: „Záleží na trenérovi, který je hodně spontánní. Hned po konci programu nám řekl: Změníme tohle, tohle, tohle. (smích) Možnosti jsou veliké.“

Filip: „Myslím, že kraťas (krátký program) zůstane víceméně stejný, jen ho uhladíme. Spíš se zaměříme na volnou jízdu, kde chceme změnit i část muziky. Bude to překvapení.“ (úsměv)

Byla účast na olympijských hrách vaším cílem nebo jste překvapili sami sebe?

Filip: „Byl to dlouhodobý cíl. Už odmalička. Na základce jsem si to napsal do takové roční knížečky, kam se psalo, čím bychom chtěli být. A já tam dal olympiádu.“

Natálie: „Když jsme teď byli v Oberstdorfu, vůbec jsem si neuvědomovala, že je to ta kvalifikace. Spíš jsem to brala jako normální závod, aby mi nervy neutekly. Došlo mi to až po kraťasu. Řekla jsem si, že jsme tady a je možné dostat se na olympiádu.“

Kazí vám náladu, že jste chytli vrchol v „covidové“ době plné různých omezení?

Filip: „Asi ne. Jsme rádi, že se může závodit a potkáme se s ostatními sportovci. Snažíme se z toho těžit co nejvíc pozitivní energie. Zrovna jsem četl e-mail s tím, co nás tam čeká. Každý den testování. My jsme se ségrou naočkovaní, takže by neměl být problém. Je dobře, že jsme to takto před začátkem sezony vyřešili a nemusíme se stresovat karanténou.“

Jak jste se vlastně dostali do Itálie?

Natálie: „Předtím jsme trénovali s Nikolou Višňovou, která nás dovedla k současnému kouči Matteovi Zannimu. On žil v Miláně, ale chtěl se kvůli nějakým problémům přestěhovat do Ameriky, do Chicaga. Šli jsme s ním a byli tam půl roku. Jenže Evropa je pořád srdcovka, takže jsme se na konci zimy 2019 rozhodli, že zkusíme najít nějaké stálé místo tady. Vyšla nám z toho Itálie, kde máme v Egni skvělé zázemí. Všechno funguje.“

V Česku takové podmínky nejdou vytvořit?

Filip: „Bohužel asi ne. Bylo by super trénovat doma. Vždycky když přijedeme do Brna, je úžasné potkat se třeba s bývalými trenéry. Jenže tady je upřednostňován hokej. Většinu hodin mají hokejisté. A zrovna tance potřebují hodně času. Navíc nenarvete na led deset párů. Každý potřebuje svůj prostor. Je to i finančně náročné. Nedá se připravovat kdekoliv. V Itálii trénujeme pět hodin denně.“

Jak to tam vypadá?

Filip: „Klub z toho chce vytvořit středisko a rozjet to, aby se krasobruslení vrátilo do Evropy na hodně vysokém levelu. Aby to nebylo jen o Rusku, Kanadě a USA.“

Natálie: „ V Egni (kousek od Bolzana) jsou i další páry z Česka a ze Slovenska. V létě jezdíme k různým jezerům. Příroda kolem je fakt krásná. V zimě jsme byli na jednom jezeře bruslit. Teď ale začíná škola, tak se tráví víc času doma.“

Jakou má výhodu pracovní partnerství se sourozencem?

Filip: „Když jsme se s mými krasobruslařskými expartnerkami na něčem domlouvali, celý proces trval déle. Muselo se řešit s další rodinou, třeba když jsme se bavili o šatech. U nás se ségrou je to rychlovka. Máme jednu mamku. (úsměv) Navíc to už spíš rozhoduje trenér. Je to celkově lehčí.“

Prý máte nové brusle.

Natálie: „Kupodivu jsem je stihla vyměnit před prvním závodem. To byl zázrak. Obyčejně mi trvá dva tři týdny, než si zvyknu na nové. Hodně mě bolí nohy, šlapky. Dostávám do nich křeče. Na to hodně trpím. Tyhle brusle jsou trošičku nový typ, sami jsme si je navrhli. Šlo to hned a jsem spokojená.“

Filip: „Já jsem je měl ve čtvrtek na sobě poprvé. Dohodli jsme se s trenérem, co by nám mohlo vyhovovat.“

Jaké máte ambice pro Peking?

Filip: „Konkrétní cíl nemáme. Je to pro nás oficiálně první sezona mezi seniory. Bude to pro nás nový svět. Chceme si to užít, vzít si z toho co nejvíc, poznat naše idoly. A určitě se pokusíme zajet co nejlepší výsledek. Medaile to asi ještě nebude. (směje se) V Asii jsem nikdy nebyl, tak mě to tam hodně táhne. Jsem zvědavý, ale asi toho v Pekingu moc neuvidíme.“

České krasobruslení na OH v Pekingu