Italové si na krasobruslařské exhibici prohodili genderové role. Zábava, nebo vzkaz Trumpovi?

Krasobruslařské MS v Bostonu je minulostí. V závěrečné exhibici však na sebe strhla pozornost italská dvojice Sara Contiová a Niccoló Macii. Bronzoví ze soutěže párů šli na věc v poslední uvolněný den soutěží v poněkud atypických rolích. Ona s plnovousem a on v dámském oblečení. Prohodili si genderové role a dle mnohých to byla reakce na amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Ou, to je úžasné,“ zvolal komentátor Chris Howarth, když viděl italskou dvojici na začátku svého exhibičního čísla. Contiová nasadila černý plnovous a kostým, kde byly vypouklé svaly v horní části těla. Macii se proháněl na ledě v Bostonu v černých šatičkách a svůj výkon doprovázel zženštilými gesty. „Nevím, kdo je kdo,“ pravil se smíchem komentátor. Jásalo i bostonské publikum. Je fakt, že Italové rozesmáli kdekoho u ledu.

Je to jejich další působivý rok. Nejenže obhájili bronz z MS 2023, ale na nedávném evropském šampionátu v Tallinu brali stříbro. V Bostonu na sebe strhli pozornost ale zejména svou exhibiční show, kdy parodovali Labutí jezero. Contiová dokonce svého partnera zvedla a decentně vyhodila do vzduchu. Čajkovského melodie však postupně přešla ve feministický hit od Beyoncé a Ital odhodil další část oděvu. Oba to rozjeli o poznání víc.

Zatímco drtivá většina diváků se hlavně pobavila, byli i tací, co za jejich vystoupením hledali něco hlubšího, nejen žert či výstřelek. Italského výstupu se chytili hlavně ve Skandinávii.

Bývalá norská krasobruslařka Camilla Gjersemová přišla se svou verzí. „V krasobruslařské komunitě je velká rozmanitost a já si to vykládám tak, že využili příležitosti vyslat politický signál,“ řekla.

Podle ní je důležité vnímat, na jakém šampionátu se italská dvojice rozhodla k takovému kroku. Bylo to MS v USA, kde před nedávnem americký prezident Donald Trump podepsal příkaz, že transgender lidé nemohou zápolit v ženských sportech.

„Není úplně neobvyklé vidět muže v baletních a jiných kostýmech během závěrečné show, ale myslím, že je toho ve skutečnosti víc. Že to nebylo myšleno jen jako humor, ale že to bylo také vyjádření podpory trans komunitě a LGBT+ komunitě obecně,“ podotkla Gjersemová. Jedním dechem však zdůraznila, že je to jen její interpretace celé show.

Sara Contiová a Niccoló Macii si prohodili genderové role • Profimedia.cz

Pozadu však nezůstala ani některá média. „Popření identity, které italská dvojice ukázala, se asi nezamlouvá Bílému domu,“ zaznělo provokativně na jednom z finských webů.

Jak byla celá akce myšlena, se asi nedozvíme. Italové totiž dál své vystoupení nekomentovali. I na severu Evropy se ale objevily názory, že o žádné poselství Italům nešlo. „Při exhibici mohou všichni dělat prvky, které jsou normálně zakázány. Neexistují žádná pravidla kromě jednoho. Nesmí se opakovat soutěžní program. Dokonce nejsou výslovně zakázána ani politická gesta, ale tohle byla podle mého jen zábava,“ nechala se slyšet bývalá krasobruslařská rozhodčí Lise Rösto Jensenová.

Ať je to, jak chce, italské dvojici přinesla akce popularitu a pozornost i u lidí, kteří běžně krasobruslení nesledují. Jak moc podobná akce vyvede z míry americkou hlavu státu, to už je otázka bez odpovědí.