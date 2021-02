Šéftrenérka: Omezení snowboardu Ledeckou mrzí. Ale tým ji nechce unavit

Třetí světový šampionát na lyžích čeká sněhovou obojživelnici Ester Ledeckou. V Cortině d´Ampezzo vůbec poprvé ale může reálně útočit na nejvyšší příčky. „Doufejme, že to cinkne,“ sní šéftrenérka ženského týmu Eva Kurfürstová. „Hrozně bych to přála jak českému lyžování, tak hlavně Ester.“

Ve Svatém Mořici 2017 se Ester Ledecká na lyžích ještě mezi elitou rozkoukávala, o dva roky později v Aare byla nejistá po sérii pádů. Je teď už dál?

„Je to tak, ale neděje se to náhodou. Ester i lidé, kteří jsou kolem, se snaží dělat vše pro to, aby se nestihla unavit kombinací dvou disciplín. Na snowboardu jezdí o hodně méně. V téhle zimě si shodou okolností právě do Cortiny odskočila vyhrát jeden závod na snowboardu a už se na něj nepostavila.“

Je to dobře?

„Co vím, tak to Ester mrzí, ale je jenom smrtelník, ani ona nemá nevyčerpatelné zásoby energie. Tvořit program v rychlostkách se snowboardem je skoro šílenost. Všichni kolem ní, včetně jejího hlavního sponzora, se ji snaží přesvědčit. Ona se potřebuje a chce hýbat neustále. Kdyby mohla, jede do doby, kdy jí dojde dech. To je ta změna. Nastavili to tak, aby na mistrovství světa ještě nebyla unavená, měla by být v normální formě.“

Je znát, že už Ledecká během let nasbírala zkušenosti a naučila se jednotlivé sjezdovky znát?

„Bezesporu. Je to částečně rutinér sjezdařských tratí. Na některých z nich už jela několikrát. Třeba Garmisch zná velmi dobře.“

Už patří do užší špičky, z níž těsně před šampionátem vypadla zraněná Italka Sofia Goggiaová. Otevírá se tím šance?

„Sofia přenechala prostor ve sjezdu. I v super-G na tom byla hodně dobře, ale ve sjezdu byla odskočená podobně jako Lara Gutová v super-G. Řekněme, že Sofia určitě uvolnila jedno místo na stupních vítězů pro sjezd. Ovšem nikdo nemá nic předplaceno.“

Co očekáváte od Američanky Mikaely Shiffrinové, která před šampionátem obětovala několik závodů tréninku?

„Na sociálních sítích postovala svůj trénink na dlouhých lyžích. Určitě bude startovat v kombinaci, v níž se letos jede super-G, a možná nastoupí i do super-G jako takového. Není to poprvé v kariéře, co si před vrcholnou akcí dala tréninkový blok. Před zlou událostí s jejím taťkou se po tréninkovém bloku vždycky vrátila silnější a všem vytřela zrak. Po této nehodě je to komplikovanější, bude u ní záležet na aktuálním psychickém rozpoložení.“

Petra Vlhová v Garmischi šokovala druhým místem v super-G. A zatím oznámila start v kombinaci. Myslíte, že zkusí i rychlostní disciplíny?

„Před posledním závodem to vypadalo, že Petra dokáže zajet rychlostní disciplíny, ale nemůže pomýšlet na medaile. Teď ukázala, že může. Jenže zase šla lehce dolů její forma v technických disciplínách. Pokud by získala medaili v kombinaci, možná nepojede rychlostky a nechá si prostor na trénink technických disciplín. Čeká ji paralel, kde může vyhrát, i obřák, kde by ráda obhájila zlato. A samozřejmě slalom.“

Jak vidíte formu slalomářky Martiny Dubovské, která sezonu nadějně začala, ale pak měla problémy se zády?

„Martina nastoupí ve slalomu v první patnáctce, což je obrovský úspěch. Kdyby vyšlo při losu štěstí, že by měla číslo pod deset, byla by to bomba. Trochu bojuje se zády a přizpůsobuje tomu četnost závodů. Pokud zajede slalom do patnáctky, bude to výborné, když do desítky, bude to superlativní výsledek.“