Barometr formy Ester Ledecké před MS: rozebrali jsme šance na medaili

Jaké šance má Ester Ledecká na MS v alpském lyžování 2021? • FOTO: Reuters

Okresní přebor? Mistrovství světa? Ester Ledecká tvrdí, že je jí to jedno. Hlavně když může svištět co nejrychleji dolů z kopce. Minimálně okolí si ale všimne, až příští týden vletí v italské Cortině d´Ampezzo do programu světového šampionátu v alpském lyžování. Čekají ji tři disciplíny. „V jakékoliv z nich může jet Ester o medaile,“ říká šéftrenérka ženské reprezentace Eva Kurfürstová. „Ale nechceme ji dostávat pod tlak.“ Jak na tom Ledecká ve svých silných disciplínách je?