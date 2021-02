Mistrem světa v obřím slalomu je Faivre. Krýzl obsadil 19. místo

Devětadvacetiletý Faivre si dojel na náročné trati pro životní triumf ze čtvrtého místa po prvním kole. Na vítězství útočil jeho favorizovaný krajan Alexis Pinturault, jenž po úvodní jízdě s velkým náskokem vedl, ale v druhém kole upadl. Vítěz posledních tří obřích slalomů ve Světovém poháru má v této disciplíně už čtyři medaile z MS a ZOH, ale zlato mu opět uniklo.

Stříbro nečekaně získal domácí Ital Luca de Aliprandini, jenž na Faivrea ztratil 63 setin. Pro bronz si dojel z šesté pozice po prvním kole vítěz pondělní kombinace Marco Schwarz a vybojoval pro Rakousko jubilejní 300. medaili v historii MS.

Čtyřiatřicetiletý Krýzl zaostal za Faivrem o 4,78 sekundy. Jeho dosud nejlepším výsledkem na mistrovství světa v obřím slalomu bylo 22. místo z roku 2009. Právě dvaadvacátý byl nejzkušenější český reprezentant po 1. kole a chtěl zaútočit na elitní patnáctku, v cíli své druhé jízdy byl ale až pátý. Do první dvacítky se nakonec posunul po výpadcích lyžařů startujících po něm.

„Mám z toho spíše pozitivní pocity, ale trošku zklamání tam je, že jsem z toho mohl vytěžit víc. Pak by to bylo na oslavu, takhle je to dobré a jde se dál. Těším se na slalom,“ řekl České televizi Krýzl. Jeho dva reprezentační kolegové Jan Zabystřan a Ondřej Berndt nedokončili první kolo.

Faivre má po dnešním triumfu na kontě více světových titulů než vítězství v SP, v němž vyhrál pouze jeden závod v roce 2016. Obří slalom na MS ovládl jako první Francouz od roku 1968, kdy to v rámci ZOH v Grenoblu dokázal legendární Jean-Claude Killy.

„Jde mi z toho hlava kolem. Těžko chápat, co se tu děje. Kvůli výpadku Alexise bylo nejprve trochu těžké si to vychutnat. Ale jsem pyšný na svůj výkon. Na lyžích se posledních pár týdnů cítím opravdu dobře. Prostě jsem se jen snažil útočit, i když jsem udělal chyby,“ řekl jeden z hrdinů letošního MS Faivre.

Šampionát o víkendu vyvrcholí slalomy.