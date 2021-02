Dubovská vzdala MS, její maminka bojuje o život: Je nejstatečnější bojovnice!

Po výsledcích Ester Ledecké či Jana Zabystřana v top ten tady mělo Česko další velké naděje, jenže Martina Dubovská teď řeší důležitější problémy než sport. Její maminka se koncem minulého týdne vážně zranila při nehodě, a lyžařka se rozhodla zůstat s ní v Liptovském Mikuláši.

„Maminka je stále tady a bojuje, je největší a nejstatečnější bojovnice, kterou znám!“ oznámila Dubovská na Instagramu. „Její stav je však stále velmi kritický, takže jsem se rozhodla zůstat jí nablízku a dávat jí všechnu svou energii. Jsem si jistá, že by mě ráda viděla závodit v Cortině, ale život je důležitější než závodění.“

Dubovská zažívá výsledkově nejvydařenější zimu. Hned na úvod se ve svém oblíbeném středisku ve finském Levi blýskla desátým a dvanáctým místem, bodovala ve všech slalomech sezony a v průběžném pořadí slalomu je ve Světovém poháru třináctá. I proto měla na mistrovství světa startovat v první losované patnáctce.

„Je obrovský úspěch, že v točivé disciplíně vybojovala patnáctku. To je super, kdyby vyšel při trošce štěstí los a měla by číslo pod deset, byla by to bomba,“ pochvalovala si před šampionátem šéftrenérka ženské reprezentace Eva Kurfürstová.

Za současné situace se však Dubovská nemůže soustředit na závody a ze všech sil se snaží pomoct své mamince.

„Moje tělo a moje mysl nejsou v pozici závodit s nejlepšími na světě. Věřím, že se všechno brzy zlepší a všechny vás uvidím na Světovém poháru v Jasné,“ vzkázala Dubovská kamarádům z lyžařského okruhu. „Děkuju vám za podporu. Prosím, posílejte naším směrem stále energii, kterou teď moc potřebujeme!!“

Dubovská má se svou maminkou blízký vztah a nedávno o něm vyprávěla v rozhovoru pro Sport magazín.

„Mamina si ze mě dělala srandu, že i když ostatní svištěli dole na padáku u nás na sjezdovce ve sjezďáku, já už tehdy dělala pořád obloučky. Často mi to v legraci připomíná,“ vyprávěla Dubovská o zrodu své lásky pro točivé disciplíny.