Program MS v alpském lyžování 2023: kdy jedou Češi? Ledecká chybí

Mistrovství světa v alpském lyžování se koná od 6. do 19. února ve francouzských střediscích Méribel a Courchevel. Představí se i šest českých reprezentantů, bohužel bez hlavní hvězdy a olympijské vítězky Ester Ledecké, která stále léči zranění klíční kosti. Největšími českými nadějemi tak bude Martina Dubovská a držitel tří zlatých medailí z univerziády Jan Zabystřan . Prohlédněte si kompletní program MS v alpském lyžování 2023.

Program MS v alpském lyžování 2023

Datum a čas Disciplína Česká účast 6. 2. (11:00 / 14:30) alpská kombinace - ženy (super-G / slalom) 7. 2. (11:00 / 14:30) alpská kombinace - muži (super-G / slalom) Jan Zabystřan 8. 2. (11:30) super-G - ženy 9. 2. (11:30) super-G - muži Jan Zabystřan 11. 2. (11:00) sjezd - ženy 12. 2. (11:00) sjezd - muži Jan Zabystřan 14. 2. (12:15) paralelní slalom - týmy Jan Zabystřan, Filip Forejtek, Martina Dubovská, Adriana Jelínková, Elese Sommerová 14. 2. (17:00) paralelní slalom - muži / ženy (kvalifikace) Jan Zabystřan, Filip Forejtek, Martina Dubovská, Adriana Jelínková, Elese Sommerová 15. 2. (12:00) paralelní slalom - muži / ženy (finále) ? 16. 2: (10:00 / 13:30) obří slalom - ženy Adriana Jelínková, Elese Sommerová 17. 2. (10:00 / 13:30) obří slalom - muži Filip Forejtek, Jan Zabystřan 18. 2. (10:00 / 13:30) slalom - ženy Martina Dubovská, Celine Sommerová 19. 2. (10:00 / 13:30) slalom - muži Jan Zabystřan

Česká nominace na MS v alpském lyžování 2023

Hlavní hvězda českého lyžování v posledních letech Ester Ledecká chybí kvůli zranění. V posledních měsících se však na svazích objevilo další české jméno, které odjíždí do Francie s ambicí umístit se v nejlepší desítce. Jan Zabystřan posbíral na univerziádě čtyři medaile a po návratu se blýskl 19. místem v super-G při své letošní premiéře v závodech SP, z posledního MS navíc obhajuje 9. místo v kombinaci. Na nejlepší desítku cílí i Martina Dubovská.

Ženy Martina Dubovská slalom, týmová soutěž, paralelní slalom Adriana Jelínková obří slalom, týmová soutěž, paralelní slalom Elese Sommerová obří slalom, týmová soutěž, paralelní slalom Celine Sommerová slalom Muži Filip Forejtek obří slalom, týmová soutěž, paralelní slalom Jan Zabystřan kombinace, super-G, sjezd, týmová soutěž, paralelní slalom, obří slalom, slalom

Průběžně pořadí SP v alpském lyžování 2022/23

Muži: 1. Odermatt (Švýc.) 1386, 2. Kilde (Nor.) 1073, 3. Kristoffersen (Nor.) 779, 4. Kriechmayr (Rak.) 767, 5. Meillard (Švýc.) 692, 6. Braathen (Nor.) 671, ...132. Zabystřan 12.

Ženy: 1. Shiffrinová (USA) 1697, 2. Vlhová (SR) 966, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 906, 4. Brignoneová (It.) 688, 5. Mowinckelová (Nor.) 675, 6. Holdenerová (Švýc.) 647, ...50. Dubovská 117.

Výsledky MS v alpském lyžování 2021 - Cortina d'Ampezzo

Muži Ženy Sjezd 1. Kriechmayr (Rak.) 1. Suterová (Švýc.), ...4. Ledecká Super-G 1. Kriechmayr (Rak.), ...20. Zabystřan 1. Gutová-Behramiová (Švýc.), ...4. Ledecká Slalom 1. Foss-Solevaag (Nor.), ..17. Berndt 1. Liensbergerová (Rak.) Obří slalom 1. Faivre (Fr.), ...19. Krýzl 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) Kombinace 1. Schwarz (Rak.), ...9. Zabystřan 1. Shiffrinová (USA), ...8. Ledecká Paralelní slalom 1. Faivre (Fr.) 1. Bassinová (It.) a Liensbergerová (Rak.) Družstva 1. Norsko, ...9. ČR

Kde sledovat MS v alpském lyžování v TV?

Přímý přenos všech disciplín na MS v alpském lyžování 2023 nabídnou stanice ČT Sport a Eurosport.

České úspěchy na MS v alpském lyžování

Medaili ze světového šampionátu v alpském lyžování si v samostatné historii ČR odvezla pouze Šárka Strachová, která má kompletní medailovou sbírku. Nejblíže medaili byla pak na poslední MS Ester Ledecká, která skončila čtvrtá ve sjezdu i super-G. Páté a šesté místo si pak v kombinaci na MS připsal Ondřej Bank.