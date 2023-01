Ledecká přijde o lyžařské MS: Všechno se hojí ukázkově, ale... Na prkno pojede

„Do poslední chvíle jsem věřila, že se lyžařské mistrovství světa dá stihnout. Kondičně jsem skvěle připravená, ale na sněhu zatím nesmím nic uspěchat,“ sdělila Ledecká.

STR se zranila vloni v září a musela s tříštivou zlomeninou klíční kostí na operaci. Protože se však zranění neléčilo podle předpokladů, v listopadu musela na reoperaci, kterou v Innsbrucku na klinice Kettenbrücke provedl chirurg Gernot Sperner. V minulém týdnu absolvovala Ledecká kontrolu, po které bylo jasné, že se jí MS ve Francii týkat nebude. Potvrdilo to i vyjádření fyzioterapeuta Pavla Koláře.

„Chvíli jsem byla z vyjádření pana doktora Spernera a pana profesora Koláře smutná, ale rozumím tomu, že nejdůležitější je, abych měla rameno zase stoprocentní. Při závodech dostává docela zabrat, hlavně na startu a samozřejmě při průjezdech v branách ve stotřicetikilometrové rychlosti to jsou pekelné nárazy do celého těla, které by zatím ještě mohly práci pana doktora poničit,“ uvedla Ledecká. „Jsem šťastná, že moje rozhodnutí udělat reoperaci bylo správné, protože se všechno hojí ukázkově. Nejen já, ale celý můj tým se moc těší na návrat do svěťáku.”

STR měla pro letošní sezonu velké plány poté, co udělala velké změny ve svém manažerském zabezpečení a změnila taky značku lyží. Zranění v citlivém místě ji však při rekonvalescenci nutí k opatrnosti.

„Zlomeniny klíční kosti tohoto typu mohou mít komplikovaný průběh hojení. U Ester se to v současné době vyvíjí velmi dobře. Ještě však musí být opatrná, protože kost je zatím trochu křehčí,“ říká Pavel Kolář.

„Při průjezdu brankami je rameno nárazově a pohybově hodně zatížené. V běžném životě již ale Ester není nijak omezena a mohla i začít s posilováním horních končetin. Pevně věřím, že Ester ještě v této sezoně na lyžích uvidíme.”

Zpráva nepotěšila ani prezidenta svazu lyžařů a snowboardistů Davida Trávníčka. Ledecká zatím stále nemá podepsanou reprezentační smlouvu, o jejíž podobě zatím se svazem neúspěšně jedná od loňského léta.

„Obecně jsem smutný, protože Ester by určitě měla medailové ambice. Pro sportovce to není nikdy dobrá zpráva, že mu zranění znemožní startovat na jakémkoli sportovním podniku, natož na mistrovství světa,“ řekl Trávníček.

„Jednání o reprezentační smlouvě jsem se neúčastnil. Nicméně v nejužším okruhu lidí z výkonného výboru tu situaci diskutujeme. Věříme, že to má pozitivní konec. Na tom pozitivním konci nejsme. Teoreticky by to mistrovství světa bývalo mohlo vyřešit. Děláme maximum pro to, aby se dohoda uzavřela. Ale musí být vyvážená na obě strany.“

Prvním sportovním cílem Ledecké bude návrat na prkno, na kterém zatím naposledy závodila vloni v únoru při zlaté jízdě na olympijských hrách v Pekingu. V gruzínském Bakuriani se za měsíc koná snowboardingové mistrovství světa, paralelní obří slalom je na programu 19. února, paralelní slalom pak 21. února.