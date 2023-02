„Ségra Ledecké“ i partner Shiffrinové. Kdo jsou největší hvězdy MS?

Očekává se, že se rodačka z Colorada účastní čtyř ze šesti individuálních disciplín: kombinace (6. února), super G (8. února), obří slalom (16. února) a slalom (18. února). Pokud by ve všech podnicích získala medaili, vyrovnala by rekord Němky Christl Cranzové, která jich má na svém kontě 15.

Lara Gut-Behramiová

Jednatřicetiletá Švýcarka je s celkem osmi medailemi druhou nejúspěšnější aktivní lyžařkou letošního mistrovství světa po Shiffrinové. Ve Francii bude usilovat o obhajobu titulů v obřím slalomu a super G. Podporovat ji při tom bude její manžel Valon Behrami. Bývalý švýcarský fotbalista, který se po konci aktivní kariéry často objevuje na závodech své ženy.

„S Valonem jsem konečně přišla na to, co to znamená mít po svém boku někoho, kdo vás drží za ruku a nikdy vás neopustí. Je to to nejkrásnější, co mě v životě potkalo,“ ocenila svého muže hvězda alpského lyžování.