Ledecká naskakuje do SP v oblíbeném Lake Louise. Těší se jako malej Jarda | iSport.cz

Krásný. Rychlý. Těžký. Dlouhý. Tak charakterizuje Ester Ledecká kopec v Lake Louise. Právě v tomto kanadském středisku odstartuje dvojnásobná olympijská vítězka svou další lyžařskou misi. Dnes ji čeká první z dvojice sjezdů (PP Eurosport 1 od 20.15). A v nich se jí právě tady daří. Program na tyto tři dny má jasný. Jak to bude ale s tím dalším, ještě jisté není. Do paralelního slalomu, se kterým příští víkend počítala, totiž nebyla nominována, a tak uvažuje o závodech na snowboardu.

Je to pro ni jako droga. Pohyb, sportování a hlavně závodění. A dnes se Ester Ledecká po několikaměsíční pauze zase dočká. Dvěma sjezdy a jedním super-G odstartuje novou sezonu Světového poháru lyžařek. „Těším se jak malej Jarda,“ vyznala se závodnice, která i tuto zimu hodlá kombinovat lyžování a snowboard a nikdo jí to nevymluví. Proč by taky měl, když i v minulé sezoně udělala opět výkonnostní posun.

„Vyhrála jsem počtvrté za sebou Velký křišťálový glóbus ve snowboardingu. Přidala k němu i glóbus za paralelní obří slalom. Být tolik týdnů, měsíců, let světovou jedničkou je pro psychiku příjemné,“ vypočítala své úspěchy s prknem. „A co teprve lyžování? Po zimě jsem byla v žebříčku mezi třiceti nejlepšími světovými závodnicemi, a to hned ve třech disciplínách! Pro srovnání – po sezoně, kdy jsem vyhrála olympiádu v super-G, jsem byla v celkovém pořadí svěťáku 47. a letos na 28. místě!“ přidala, jak si vedla mezi světovou lyžařskou elitou.

A letos by to mohlo být ještě lepší. Alespoň podle toho, kolik toho stihla odtrénovat. „Oproti loňsku, kdy jsme pořád jenom řešili tři čtyři dny tréninku narychlo, se nám letos podařilo už od jara najezdit beze stresu strašně moc kilometrů, zhruba dvojnásobek, než jsme měli loni,“ pochvaloval si lyžařský trenér české jedničky Tomáš Bank. „Tehdy byla Ester nemocná, pak si zlomila ruku, bylo špatné počasí, na soustředění v Chile málo sněhu. Letos to všechno dopadlo dobře,“ dodal.

Ester Ledecká v tréninku na úvodní sjezd sezony • Foto Reuters / Eric Bolte-USA TODAY Sports

Příznivé podmínky se projevily už v obou trénincích v Lake Louise, kde česká sjezdařka byla v úterý osmá a včera dokonce pátá nejrychlejší. A to i přes to, že v posledních dnech soustředění v Nakisce, kde strávila měsíc, na ní byla znát únava. „V Nakisce jezdila super, porážela v podstatě všechny holky, které tam s námi trénovaly. Ale ke konci už se asi dostala trochu do únavy a měla tři rozpačité dny, než jsme odjížděli do Lake Louise. Ovšem vypadá to, že se z toho dostala, stačily dva dny volna a teď se zdá, že je únava snad pryč,“ přiblížil Bank.

Ledecká je známá tím, že i po úspěšných jízdách prohlašuje, že vždy je co zlepšovat. Po prvním tréninku s tím souhlasil i její kouč. „Má spoustu rezerv, některé pasáže nebyly dobré. Ale chyby v tréninku dělaly i soupeřky, takže každý se do hlavní jízdy zlepší. Ale jsou tam obrovské rezervy, navíc první trénink vyhrála holka (Kajsa Vickhoff Lieová z Norska), kterou Ester v Nakisce v pohodě porážela. Neříkám, že by měla vyhrát, ale forma je dobrá, mohlo by přijít nějaké pěkné umístění,“ věřil trenér.

Při přípravě na první start musí ale tým Ledecké řešit komplikace s dalším programem. Počítali totiž s tím, že by na lyžích mohla zůstat i příští víkend, kdy se závodí ve Svatém Mořici a vedle super-G se tam jede i paralelní slalom. „Podle světového žebříčku by Ester měla jet paralel, protože je druhá za Gabrielou Capovou. Ale teď jsem se dozvěděl, že pojede Martina Dubovská, protože zajela dobře slalom. I když paralelní slalom je jiná disciplína než slalom a myslím si, že by v tom Ester mohla být dobrá a trénovali jsme na to,“ řekl Bank.

Informaci o nominování Dubovské, jejíž postavení v žebříčku paralelního slalomu je horší než v případě Ledecké, potvrdil včera Sportu i manažer komunikace Svazu lyžařů ČR Tomáš Haisl. Češky mají k dispozici dvě místa, z nichž první obsadí Capová, která si ho přímo vyjela v minulé sezoně. „Nominační komise úseku alpských disciplín SLČR rozhodovala na základě návrhu šéftrenérky, nikoliv podle postavení ve FIS žebříčku paralelního slalomu, kde je v rámci českých závodnic na druhém místě za Capovou Ledecká, ale podle postavení v žebříčku slalomu, v němž je druhá Dubovská a Ledecké patří až deváté místo. Bodovací listina slalomu je z pohledu komise směrodatnější, a to z toho důvodu, že v žebříčku paralelního slalomu je zahrnut pouze jeden nebo dva závody,“ vysvětlil Haisl. „Rozhodování bylo velmi složité a hlasování komise vyrovnané. Ester má s podobným formátem závodu bohaté zkušenosti ze snowboardu, Martina je zase výborná slalomářka se skvělou aktuální formou,“ dodal.

Banka toto rozhodnutí mrzí zejména proto, že pro Ledeckou tak drahocenný čas, který strávili tréninkem paralelního slalomu, mohli věnovat něčemu jinému. „Je to škoda, protože jsme takhle ztratili tři dny a svaz nám neumožní tam jet, přestože je Ester v žebříčku výš. Ester nejezdí obří slalomy jenom proto, že nemá dobré body, a nikdy to absolutně nezpochybňujeme. Prostě jede Capová, Dubovská a Kateřina Pauláthová. Všichni ale ví, že Ester je v obřáku pravděpodobně nejlepší, na olympiádě to dokázala. Ale nemá čas to trénovat, tím pádem nemá body a celá léta je to zavedené tak, že se to dělá podle světového žebříčku a nikdo proti tomu nikdy nic neměl. A najednou je to jinak. Tak jsem z toho trošku… Ale hlavně mě štve, že jsme se mohli věnovat testování lyží nebo něco podobného a místo toho jsme tam zbytečně hopsali na slalomkách,“ popisoval trenér.

A tak to momentálně vypadá, že Ledeckou příští víkend čekají první snowboardové závody v Cortině d´Ampezzo.