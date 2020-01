Ledecká byla dvacátá, v boji o globus se drží. Potěšila ji Bankova chvála | iSport.cz

Hvězda technických disciplín Shiffrinová ovládla sjezd podruhé v kariéře, poprvé uspěla v prosinci 2017 v Lake Louise. Celkem si připsala 65. výhru v závodu SP. Druhá skončila o osmnáct setin pomalejší Italka Federica Brignoneová, která vede pořadí obřího slalomu. S nimi se poprvé dostala na stupně vítězů Švýcarka Joana Hählenová.

Ledecká dostala za jízdu pochvalu od trenéra Ondřeje Banka. „Z toho mám radost. Ondra je na cestě do Kitzbühelu, ale jízdu viděl a volal mi, že jsem v podstatě jela podle plánu. Prostě jsem odvedla svoje maximum a doufám, že se z jízdy poučím a v sobotu to posunu,“ řekla Ledecká v nahrávce pro média.

Vítězka úvodního sjezdu sezony v Kanadě startovala jako třetí a po projetí cílem vedla před Němkou Viktorií Rebensburgovou. Z čela ji ale vzápětí o tři setiny sesadila Rakušanka Mirjam Puchnerová a postupně se česká lyžařka propadla až na konec druhé desítky. Za vítěznou Shiffrinovou zaostala čtyřiadvacetiletá Češka o dvě a půl sekundy.

„Sjezd je to fajn, akorát je hodně technický, zvláště střední a spodní pasáž. Je to prudký, hodně hrbolatý a jsou to pořád zatáčky. Hodně to vyhovuje technickým lyžařkám. Podle mě měly velkou výhodu obřákářky,“ řekla Ledecká a dodala: „Je to super-G obřák ve velký rychlosti a je to vidět na výsledkové listině, protože spousta holek vypadla. To jsem ještě ve sjezdu nezažila.“ Z padesáti startujících se do cíle nedostalo šestnáct sjezdařek. Žádná se nezranila.

Ledecká se vrátila na lyže ze snowboardu, na kterém minulý týden skončila druhá v úterním paralelním slalomu a v sobotu vyhrála paralelní obří slalom.

Pořadí sjezdu vede Švýcarka Corinne Suterová, která byla o šest míst před Ledeckou. Díky výhře se před českou lyžařku dostala o 13 bodů i Shiffrinová.

Američanku ohrožovala ještě slovenská slalomářka Petra Vlhová, která na posledním mezičasu vedla o dvě setiny, ale před cílovým skokem chybovala a ztratila sekundu. Přesto ve svém teprve druhém sjezdu mezi elitou v kariéře skončila šestá.

Závod byl náhradou za zrušený prosincový sjezd ve Val d'Isere. V sobotu je na programu další sjezd. „Mám radost, že tady mám za sebou už dvě jízdy. První trénink byl okoukávací, teďka už jsem aspoň jela v rychlosti, tak mám nějakou zkušenost, z které budu čerpat,“ řekla Ledecká.

V neděli se v Bansku uskuteční superobří slalom.

Ženy - sjezd:

1. Shiffrinová (USA) 1:29,79, 2. Brignoneová (It.) -0,18, 3. Hählenová (Švýc.) -0,23, 4. E. Curtoniová -0,32, 5. Bassinová (obě It.) -0,36, 6. Vlhová (SR) -1,03, 7. Miradoliová (Fr.) -1,41, 8. Weidleová (Něm.) -1,61, 9. Siebenhoferová (Rak.) -1,70, 10. Johnsonová (USA) -1,77, ...20. Ledecká (ČR) -2,55.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. C. Suterová (Švýc.) 243, 2. Shiffrinová 206, 3. Ledecká 193, 4. Schmidhoferová (Rak.) 154, 5. Marsagliaová 132, 6. Goggiaová (obě It.) 112.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1075, 2. Brignoneová 795, 3. Vlhová 766, 4. Holdenerová (Švýc.) 493, 5. Bassinová 460, 6. Gisinová (Švýc.) 405, ...14. Ledecká 234, 71. Dubovská 35, 85. Capová (obě ČR) 21.