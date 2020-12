V lyžácích z Litovle jezdila i Vonnová. Jak továrna v Česku zvládá pandemii?

Ve sportovním světě je to pojem. Pokud se pozorně díváte na Světový pohár v alpském lyžování, především v rychlostních disciplínách hrají lyže HEAD prim. Dlouhodobě patří ve sjezdu a v super-G k nejrychlejším. V tenisu má tohle logo na raketě třeba Novak Djokovič, srbský vládce na všech površích. Hrávali s ní i čeští velikáni Tomáš Berdych nebo Radek Štěpánek.

Přezkáče z Česka pro světovou elitu

I když se jedná o rakouskou značku, její česká odnož má významné postavení. Hlavně ve výrobě lyží i závodních přezkáčů. „Veškeré modely závodních bot se už přes deset let vyrábějí v továrně v Litovli, což je pro Česko velmi prestižní,“ říká Vladimír Staněk, ředitel pobočky společnosti HEAD pro Českou republiku a Slovensko.

„Od nás se závodní speciály vyvážejí do celého světa. Jsme rádi, že i naše země se v tomto pohledu stává globálním hráčem,“ pochvaluje si Staněk. Lyžařské boty se pak ještě přímo na míru závodníkům ladí v rakouském Kennelbachu, dlouholetém hlavním sídle slavné značky. Tam se sjíždějí nejlepší světoví lyžaři, aby jim specialisté vyladili boty přímo na nohu.

Je v tom i kus alchymie, dá se říct, že je to hodinová práce. Musí se vybrousit skelet, upravit vložka. To už se dělá individuálně v Rakousku, ale bota jako taková se vyrábí v Česku. Do Kennelbachu se pak závodníci individuálně sjíždějí a mistři v oboru jim přezkáče vyladí přesně na míru. „Jsou to lyžařští nadšenci, kteří řeší každý detail a každý milimetr. Nejenom u bot, ale i při výrobě závodních lyží,“ popisuje Staněk.

Výbava od Lindsey Vonnové

HEAD je v posledních deseti letech nejúspěšnější značkou v rámci Světového poháru. Na vývoji nových produktů se podílí i Aksel Lund Svindal, někdejší norský sjezdař, dvojnásobný olympijský vítěz. Právě on byl s touto rakouskou značkou spjatý a teď se i jeho rady odrážejí na nových modelech.

Do spolupráce se zapojila i americká lyžařská ikona Lindsey Vonnová, vítězka 82 závodů Světového poháru, která kariéru zakončila loni v únoru kvůli dlouhodobým zraněním. Teď se často objevuje na veřejnosti, ráda provokuje, žije s hokejovou hvězdou P. K. Subbanem. Její popularita v žádném případě neklesá. „Lindsey se podílí na vývoji zimního oblečení, má dokonce svou vlastní řadu. Je super, že dvě takové osobnosti s námi i nadále spolupracují,“ těší Staňka.

Zájem o závodní lyže je podle něj enormní, HEAD tedy ani není schopný celou poptávku uspokojit. „Jsme na tomto poli tak úspěšní, že se nám hlásí nejenom závodníci, kteří by rádi byli sponzorovaní, ale i ti, kteří by si lyže normálně koupili. Ale HEAD musí spoustu elitních lyžařů i odmítat, protože nejsme schopní tolik párů vyrobit,“ tvrdí šéf české pobočky.

Lyže s tímto označením se na rozdíl od konkurence vyznačují i tím, že v juniorském segmentu jsou závodní modely totožné s těmi, které se dají pořídit i v normálních obchodech. Takže běžný lyžař, jenž zavítá do klasické prodejny se sportovním zbožím, se dostane ke stejně kvalitním lyžím, na nichž jezdí ti nejlepší v mládežnických kategoriích.

„Máme dlouhodobě nejlepší lyžaře i odborníky, kteří se podílejí na vývoji. V našich modelech se tedy kloubí obrovské zkušenosti, konstruktéři ladí každý detail. Přesně vědí, jak lyže vyrobit tak, aby vyhovovaly jak amatérům, tak profíkům. Moc dobře lidi u HEAD vědí, co dělají. Jinak by se do toho projektu vůbec nepouštěli,“ vypočítává Staněk.

Pandemie byznysu neprospívá

V Česku se už dlouhé roky vyrábějí vedle bot i lyže. Ovšem nejedná se o závodní modely. I tak už továrna v Českých Budějovicích nedávno oslavila jubilejní šestimilionový pár. Ten první opustil výrobní linky v roce 2002.

Pokud Staněk mluví o současné zimě, do smíchu mu není. Covid a nejistá situace si vybírají daň, sportovní obchody až tolik zboží neodebírají, protože nikdo pořádně neví, co bude. Pro prodejce bývá klíčový právě listopad, jenže koronavirus je zavřel pod zámek. Pokud jde o závodní segment, ten ještě v rámci možností funguje, závodní oddíly lyže odebraly. Ale „hobíci“ a klasičtí zimní nadšenci s nákupy váhají, protože netuší, co je čeká. Navíc finanční situace u spousty rodin není zrovna růžová.

„Našemu byznysu to tedy vůbec neprospívá, těžko na tom najít něco pozitivního,“ upozorňuje Staněk. Od kolegů z jiných zemí ví, že ostatní značky, zaměřené vyloženě na zimní segment, musejí dokonce propouštět a nasazují výrazný úsporný program. HEAD má štěstí v tom, že je specialistou i na jiné sporty. Hlavně na tenis. Rakety, oblečení, výplety, tašky… To všechno šlo na dračku.

„Paradoxně musím říct, že pokud jde o letní sortiment, měli jsme v prodejích absolutní rekord. I když v březnu nebo v dubnu byly možnosti výrazně omezené, potom se ukázalo, jak jsou lidé natěšení. A pokud jde o tenisové vybavení, měli jsme skvělá čísla, takže našemu rakouskému koncernu to pomáhá dohnat zimní ztrátu,“ popisuje nejvýše postavený Čech ve firmě.

To bylo vidět i na venkovních kurtech, které byly otevřené nezvykle dlouho. Jindy už by provozovatelé po několika nevlídných podzimních dnech areál uzavřeli pro nevalný zájem. Tentokrát je ještě drželi při životě a bohatě se jim to vyplatilo. Lidi byli rádi, že aspoň nějaký venkovní sport je v provozu. „To mi potvrdili i majitelé kurtů. Zájem byl obrovský. Díky práci z domova tenisté chodili i dopoledne. Pár hodin pracovali, pak se šli odreagovat,“ vypočítává Staněk.

I proto byl zájem o tenisové vybavení rekordní. Také v tomto sportu je značka HEAD dlouhé roky zaběhnutá. Momentálně s ní hraje i Jonáš Forejtek, 19letá kometa, která má našlápnuto ke skvělé kariéře. Dříve to byly české jedničky – Tomáš Berdych a Radek Štěpánek.

Pod rakouský koncern spadá i MARES, proslulá značka potápěčského vybavení. „Na tomto poli je to absolutní špička,“ říká šéf české pobočky. I díky tomu se HEAD nepropadá do takové ztráty jako konkurenti, kteří se zaměřují vyloženě na zimní sortiment. Ti v posledních měsících nervózně sledují, jak se prodeje propadají…

Podle Staňka platí, že Češi jsou sportovní nadšenci. A to i ve světovém měřítku. Plné parky, kurty i sjezdovky jsou důkazem. Tedy za normálních podmínek… „Když se přepočítá, kolik lyžařského nebo tenisového vybavení se prodá na jednoho obyvatele, jsme opravdu mimořádně sportovní národ. Podobně jako Švédové,“ říká šéf české pobočky HEAD. Teď je otázkou, co se zimou provede covid. Protivník, na kterého jsou i lyže krátké.