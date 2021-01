Ledecká si drží dobrou formu. V prvním tréninku na sjezd skončila pátá

Ledecká projela trať dlouhou 2451 metrů v čase 1:30,35 minuty a zaostala o půl sekundy za nejrychlejší Sofií Goggiaovou z Itálie. Před Češkou byly další dvě Italky a Švýcarka Corinne Suterová a za ní rovněž dvě Italky a jedna Švýcarka.

Trénink musel být kvůli úpravě branek přerušen na chvilku po první závodnici a na 45 minut po těžkém pádu Niny Ortliebové. Čtyřiadvacetiletá Rakušanka, jež vloni ve Švýcarsku vybojovala třetí místo, utrpěla podle vyjádření domácího svazu zranění pravého kolena. Ze sjezdovky ji přepravil do nemocnice vrtulník.

Loni skončila Ledecká ve dvou sjezdech v Crans Montaně jedenáctá a pátá a v super kombinaci skončila třetí. Letos se v neděli pojede superobří slalom, který je náhradou za zrušený prosincový závod ve Svatém Mořici.

Úvodní trénink na sjezd SP lyžařek v Crans Montaně (Švýcarsko):

1. Goggiaová (It.) 1:29,83, 2. C. Suterová (Švýc.) -0,20, 3. Curtoniová (It.) -0,35, ...5. Ledecká (ČR) -0,52.