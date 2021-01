Skvělá Ledecká týden po pádu! Chyba před „peklem“ ji připravila o medaili

Ester Ledecká po pádu dojela sama do cíle, v obličeji měla krev • Repro ČT sport

Výborným výkonem se Ester Ledecká vrátila na orkruh Světového poháru po bolavém víkendu v Crans Montaně. Na její oblíbené sjezdovce Kandahar v Garmisch-Partenkirchenu se kvůli absenci tréninkových jízd ve sjezdu v sobotu jelo super-G. A Ledecká předvedla kvalitní jízdu, jediná významnější chyba ji odsounula ze stupňů vítězů. Potkala ji před nájezdem do pasáže zvané die Hölle (peklo).

„Tady byla velká chyba, v nájezdu do Hölle je potřeba mít co největší rychlost,“ litoval expert České televize Borek Zakouřil. „Škoda té chyby, pozdě zareagovala v pravotočivé zatáčce v kompresi, malinko ji to zamáčklo a dostala se daleko od branky. Tam ztratila možná ke vteřině.“

Ledecká ztratila 1,19 sekundy na vítěznou Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou, která na sjezdovce Kandahar vyhrála super-G už potřetí, a upevnila si vedení v disciplíně.

Zlozvyk ze snowboardu

„Ta jízda byla velmi dobrá. Jsem na jedné straně velice spokojen, že po tom pádu je schopná jet normálně. Na druhou stranu jsem zklamaný. Udělala tam velkou chybu, trošku zbytečně,“ hodnotil trenér Tomáš Bank. „Měla úplně jasné pokyny, že nesmí přejet modrou čáru. Je to zlozvyk ze snowboardu, kdy jezdí hodně kulatě. Za modrou čárou zajela levou lyží a ztratila tam rychlost. Je to škoda.“

Důležité je, že Ledecká po týden starém pádu předvedla jistý a sebevědomý výkon. Po nehodě závodila už minulou neděli v Crans Montaně, kde byla v super-G patnáctá. V týdnu se vrátila k tréninku a v Garmisch-Partenkirchenu ukázala, že je zpátky.

„Museli jsme tomu přizpůsobit trénink. Jezdili jsme velmi lehký trénink na placatém kopci, aby si zažila jízdu po hranách a nemusela přemýšlet nad bržděním,“ uvedl Bank, který věřím, že je Ledecká na dobré cestě k top formě. „Já si myslím, že ještě ne stoprocentně, ale že je na dobré cestě směrem k mistrovství světa.“

Další super-G se v Garmisch-Partenkirchenu jede v neděli od 11 hodin a pro Ledeckou to bude poslední závod před světovým šampionátem v Cortině d´Ampezzo.

Superobří slalom

1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:15,70, 2. Lieová (Nor.) -0,68, 3. Gagnonová (Kan.) -0,93, 4. Goggiaová (It.) -1,00, 5. Scheyerová (Rak.) -1,16, 6. Ledecká (ČR) -1,19, 7. C. Suterová -1,21, 8. Nuferová (obě Švýc.) a Tipplerová (Rak.) obě -1,22, 10. Gauthierová (Fr.) a Vlhová (SR) obě -1,27.

Průběžné pořadí super-G (po 4 ze 7 závodů): 1. Gutová-Behramiová 345 b., 2. C. Suterová 205, 3. Ledecká 196, 4. Brignoneová (It.) 187, 5. Tipplerová 180, 6. Bassinová (It.) 162.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 33 závodů): 1. Vlhová 909, 2. Gutová-Behramiová 847, 3. Gisinová (Švýc.) 783, 4. Goggiaová 740, 5. Bassinová 715, 6. Shiffrinová (USA) 615, ...10. Ledecká 413, 48. Dubovská (ČR) 85.