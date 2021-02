Liensbergerová má druhé zlato z MS, ovládla slalom. Vlhová bere stříbro

Třiadvacetiletá Liensbergerová ještě nevyhrála ani jeden závod Světového poháru, ale z Cortiny odjede se dvěma zlatými medailemi. V úterý zvítězila v paralelním závodě a ve čtvrtek navíc získala bronz v obřím slalomu.

Ve slalomu Liensbergerová vedla už po prvním kole, nejrychlejší byla i v druhé jízdě a ještě zvýšila náskok. Nejlepší slalomářka sezony SP Vlhová získala v Cortině druhé stříbro po kombinaci. Shiffrinová byla po prvním kole až čtvrtá, ale třetí nejrychlejší druhou jízdou se dokázala posunout na medailovou pozici s mankem 1,98 na vítězku. Poprvé od svého debutu v 17 letech na MS 2013 nezískala slalomový titul, nicméně z Cortiny odjede se čtyřmi medailemi včetně zlata z kombinace.

„Je to neuvěřitelné. Myslím, že mě ani na chvilku nenapadlo, že bych tady mohla mít čtyři medaile. Některé dny jsou dobré a někdy se už ráno po probuzení cítím, jako kdyby mě přejel autobus. Ale ty dva týdny tady byly skvělé, každý den mi přinesl něco, z čeho jsem se mohla těšit,“ uvedla Shiffrinová, jež se může pyšnit skvělou bilancí: ve svých posledních deseti startech na MS od roku 2015 získala pokaždé cenný kov. „Bylo mi jasné, že se tady Katharina veze na vlně. Už v obřím slalomu jsem si pomyslela, že je pořádně rozjetá,“ ocenila sesazená šampionka vítězku.

Liensbergerová se dočkala životního úspěchu, ale potvrdila příslušnost k okruhu favoritek. Ve všech pěti slalomech SP v této sezoně byla na stupních vítězů a v posledních třech skončila druhá. Dnešním triumfem navázala na vítězství krajanky Marlies Schildové, jež získala v roce 2011 titul jako poslední před nástupem éry Shiffrinové.

„Jsem tak šťastná, až mi chybějí slova. O tomhle jsem snila a mám velkou radost, že jsem to dokázala. Před druhým kolem jsem se hodně soustředila, chtěla jsem předvést všechno, co umím,“ řekla Liensbergerová, jež po první jízdě vedla před Vlhovou o rovné tři desetiny sekundy. „Strašně moc jsme speciálně kvůli tomuhle závodu dřeli, o to je hezčí, že se ta práce vyplatila,“ dodala rodačka z Feldkirchu.

Ve své současné formě může Liensbergerová zaútočit i na malý křišťálový glóbus, před závěrečnými čtyřmi slalomy SP ztrácí na Vlhovou jen 40 bodů. „Bude to určitě hodně těsné, protože všechny holky jsou hodně silné. Čeká nás náročný poslední měsíc,“ řekla Vlhová, jež vede i celkové pořadí SP. „Bylo to dobré mistrovství světa, ale ne dost dobré, protože Katharina byla prostě příliš silná. Ale dvě medaile jsou dobré a budu odjíždět z Cortiny spokojená,“ dodala Slovenka, která má z MS už šest medailí.

Z českého tria byla klasifikována jen devatenáctiletá debutantka na MS Zazie Huml, která obsadila 31. pozici s téměř dvanáctisekundovou ztrátou. Gabriela Capová a Elese Sommerová, jež stejně jako Huml závodila na prvním šampionátu, se nedostaly do cíle prvního kola. Český tým startoval bez své nejlepší slalomářky Martiny Dubovské, která do Cortiny neodcestovala kvůli vážnému stavu své matky po autonehodě.

Šampionát zakončí nedělní slalom mužů.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - slalom:

1. Liensbergerová (Rak.) 1:39,50 (48,48+51,02), 2. Vlhová (SR) -1,00 (48,78+51,72), 3. Shiffrinová (USA) -1,98 (49,78+51,70), 4. Holdenerová (Švýc.) -2,34 (49,72+52,12), 5. Slokarová (Slovin.) -2,67 (50,81+51,36), 6. Mairová (Rak.) -2,75 (50,51+51,74), 7. Lysdahlová (Nor.) -2,94 (50,53+51,91), 8. Rastová (Švýc.) -3,09 (50,15+52,44), 9. Buciková (Slovin.) -3,39 (49,87+53,02), 10. Andóová (Jap.) -3,42 (50,45+52,47), ...31. Huml -11,80 (54,55+56,75), Sommerová, Capová (všechny ČR) nedokončily první kolo.